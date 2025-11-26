경찰, 포항제철소 가스흡입사고 합동 감식 착수… 사고경위 본격 조사 [사건수첩]

포스코 포항제철소에서 발생한 가스흡입 사고로 6명의 작업자들이 다친 사고와 관련, 관계 당국이 합동 감식을 펼치고 있다.

경북경찰청 중대재해수사팀은 26일 오전 경북 포항시 남구 포스코 포항제철소 STS(스테인리스스틸) 4제강공장 사고 현장에서 국립과학수사연구원, 대구지방환경청, 고용노동부 포항지청 등과 함께 합동 감식을 실시했다.

26일 경북경찰청 중대재해수사팀과 국립과학수사과학원들이 탄 차량이 근로자 유독가스 흡입사고가 발생한 포항제철소로 합동감식을 위해 들어서고 있다. 뉴스1

이들은 현장에서 감식 대상과 범위를 논의한 뒤 자료를 수집했다.

합동 감식팀은 작업자들이 흡입한 유해 가스 종류, 가스가 유출된 경위, 안전장비 착용 여부 등을 집중 조사했다.

특히 합동 감식팀은 설비 결함 및 안전조치 위반 여부 등도 확인했다.

경찰은 감식과 조사 과정에서 찾은 증거를 분석해 위법 사항 여부 등을 엄정하게 수사할 방침이다.

경북경찰청 중대재해수사팀 관계자는 "어떤 가스가 어떻게 유입됐는지 집중해서 살펴보고 다양한 가능성을 열어놓고 조사할 예정"이라고 말했다.

앞서 지난 20일 포항제철소 STS(스테인리스스틸) 4제강공장에서 슬러지(찌꺼기) 청소를 하던 50대 용역업체 직원 2명과 현장에 있던 40대 포스코 직원 1명이 유해가스를 마셔 중태에 빠졌고 출동한 포스코 소방대 방재팀원 3명도 구조 작업 중 유해가스를 마셔 다치는 사고가 발생했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지