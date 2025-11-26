10월 기업 주식 발행 75% ‘뚝’…월 1000억 선도 깨졌다

지난달 기업공개(IPO)와 유상증자가 동시에 위축되면서 기업들의 주식 발행 규모가 전월 대비 70% 넘게 급감했다. 10월초 이어진 징검다리 연휴로 영업일수가 줄어든 영향이 컸다.

금융감독원이 26일 발표한 ‘10월중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 지난달 주식 발행 규모는 939억원으로 집계됐다. 이는 전월(3698억원) 대비 2759억원(74.6%) 줄어든 수치다. 월별 주식 발행액이 1000억원 밑으로 떨어진 것은 2023년 4월(821억원) 이후 2년 6개월 만이다. 지난달 초 추석 등 공휴일이 몰리면서 IPO 등을 진행할 수 있는 영업일이 줄어든 점이 발행 실적 급감의 주원인으로 꼽힌다.

유형별로 살펴보면 기업공개(IPO)는 2건, 524억원으로 전월(4건·2431억원)보다 1906억원(78.4%) 감소했다. 2건 모두 코스닥 상장을 위한 IPO였으며, 건수와 규모 모두 전월 대비 크게 쪼그라들었다.

유상증자 역시 부진했다. 지난달 유상증자는 2건, 415억원 발행에 그쳐 전월(4건·1267억원) 대비 853억원(67.3%) 감소했다. 이 또한 모두 코스닥 기업의 소규모 유상증자로, 건당 평균 발행 규모는 207억원을 기록해 전월(317억원) 수준을 밑돌았다.

회사채 발행도 23조6111억원으로 전월보다 16.6% 감소했다. 일반회사채(3조5550억원)가 37.8% 급감했고, 금융채와 ABS도 각각 11.8%, 5.9% 줄었다. 자금 용도별로는 차환 발행 비중이 줄고 시설 자금 비중이 4.4%에서 10.7%로 늘어난 점이 특징이다.

단기자금인 기업어음(CP)과 단기사채 발행액은 총 137조6459억원으로 전월보다 8.3% 감소했다. CP와 단기사채가 각각 6.9%, 8.9% 줄어든 것으로 집계됐다.

