양세찬 "박나래 덕에 지금 먹고 살아"…개그맨 선후배 간의 진한 우정 과시

개그맨 양세찬이 박나래의 유튜브 예능 '나래식'에 출연해 오랜 인연을 바탕으로 한 찰떡 호흡을 선보인다.

26일 공개되는 유튜브 예능 '나래식'에는 양세찬이 출연해 박나래와 유쾌한 입담으로 현장을 웃음바다로 만든다.

이날 양세찬은 9년 전, 개그맨 선배인 박나래 덕분에 처음으로 MBC '라디오스타'에 출연해 얼굴을 알리게 됐다며, "누나 때문에 지금 밥 먹고 산다. 그때 이후로 바빠지기 시작했다"고 고마움을 전한다.

또 현재 SBS 예능 '런닝맨'에 고정 멤버가 되기 전 두 사람이 함께 게스트로 출연했던 비하인드 스토리도 공개한다.

박나래는 "너 '유(유재석) 라인' 된 것도 나 때문"이라고 너스레를 떨며, 이에 양세찬은 방송 최초로 '런닝맨' 캐스팅 일화를 공개해 몰입도를 높인다.

특히, 이날 공개되는 영상에서는 1년 4개월 만에 '나래식'의 구독자 애칭을 결정하게 되며, 후보로는 '식식이', '식구', '애식이' 등이 거론돼 어떤 이름으로 정해질지 관심이 집중된다.

한편, 나래식은 박나래가 주인 MC를 맡아 방문하는 게스트들을 위해 먹고 싶은 요리를 '박나래식'으로 대접하는 요리힐링 토크쇼로 최근 누적 조회수 1억 뷰를 돌파하는 쾌거를 이뤘다.

콘텐츠는 매주 수요일 오후 6시 30분에 공개된다.

