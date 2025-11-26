카카오뱅크, 구룡마을에 연탄 6400장 기부…임직원 40명 연탄 배달 봉사

카카오뱅크 임직원들이 지난 25일 서울시 강남구 구룡마을에서 연탄나눔 봉사활동을 하고 있다. 카카오뱅크 제공

카카오뱅크가 연말을 맞아 취약계층의 겨울나기를 돕기 위한 ‘사랑의 연탄 나눔’ 봉사활동을 진행했다고 26일 밝혔다.

임직원 40여 명은 지난 25일 서울 강남구 구룡마을을 찾아 독거가구에 연탄 1400장과 쌀, 간식세트를 직접 전달했다. 봉사에 앞서 임직원들은 간식 350세트를 포장하고 손편지를 준비하며 나눔의 의미를 더했다.

이날 현장에서 배달한 물품과 함께 카카오뱅크가 사단법인 ‘따뜻한 한반도 사랑의연탄나눔운동’에 기증한 지원분을 포함하면 총 6400장의 연탄, 쌀 350포, 간식 350세트가 구룡마을에 전달됐다.

‘사랑의 연탄 나눔’은 카카오뱅크가 2018년부터 이어오고 있는 대표 사회공헌 활동이다. 지난해에는 서울 서대문구 개미마을에서 금융권 합동 봉사에 참여해 연탄과 난방유를 지원한 바 있다.

카카오뱅크는 “연말을 맞아 이웃들에게 따뜻함을 전하고자 올해도 봉사활동을 진행했다”며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 ESG 활동을 지속하겠다”고 밝혔다.

