파리바게뜨, 20년 연속 구세군 1호 성금 전달…이웃 사랑 실천

파리바게뜨가 연말을 맞아 구세군과 모금 활동 진행으로 20년째 이웃 사랑 실천을 이어간다.

2006년부터 한 해도 빠짐없이 매년 겨울 구세군 1호 성금을 전달한 파리바게뜨는 전국 각지 매장에서 누구나 쉽게 참여할 수 있는 기부 문화를 만들어 왔다.

파리바게뜨는 내년 2월까지 전국 3400여곳 매장에서 모금을 진행한다.

계산대에 미니 자선냄비와 후원 사이트로 연결되는 QR코드를 비치하고, 고객이 계산 후 잔돈을 넣거나 휴대전화로 간편하게 기부할 수 있도록 했다.

모인 성금은 구세군과 협약된 국내 사회복지 시설의 개선 활동 사업에 사용된다.

파리바게뜨는 구세군과 함께 식수난으로 고통받는 캄보디아 아이들을 위한 초등학교 식수 시설 설치, 위생적인 화장실 설치, 어린이 도서관 건립 등도 지원했다.

파리바게뜨 관계자는 “앞으로도 어려운 이웃들에게 따뜻한 손길을 베풀고 나눔을 실천하는 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

