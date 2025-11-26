장우혁, ♥오채이와 사적 만남 인정 “결혼까지 생각”

SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨 그 후' 화면 캡처

그룹 H.O.T. 멤버 장우혁(47)이 16세 연하 배우 오채이(31)와 썸을 인정했다.

지난 25일 오후에 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨 그 후'(이하 '돌싱포맨')에는 장우혁, 배상훈, 효정, 말왕이 게스트로 함께했다.

이날 장우혁이 예능 '신랑수업'을 통해 만난 16세 연하의 배우 오채이와의 '썸'을 인정해 시선을 모았다. 두 사람은 채널A 예능 '신랑수업'을 통해 처음 만나 방송을 통해 데이트를 하는 모습을 보여줬다.

장우혁은 "'신랑수업'에 출연하기 전에는 사귀기만 해도 좋겠다는 마음이었다. 그런데 (방송을 통해) 연애 세포가 정말 폭발하면서 결혼까지 생각하게 됐다"고 설명했다.

그러면서 "결혼을 그분(오채이)이랑 하겠다는 게 아니라 방송으로 생각이 많이 바뀐 것"이라는 얘기다.

MC 탁재훈이 "오채이를 이용하는 거냐"고 몰아가자 장우혁은 "정말 설렜다. 방송 외적으로 카메라 없이 만났다. 프로그램 후에도 마음을 이어가려 하고 있다"고 털어놨다.

탁재훈이 인터넷에서 오채이의 사진을 찾아 확대해서 보자 장우혁은 "왜 확대하냐. 이상한 사람"이라고 발끈했다.

코미디언 김준호가 "왜 이렇게 민감하게 구냐"고 묻자 장우혁은 "내 여자니까"라고 소리쳤다.

한편 SBS '신발 벗고 돌싱포맨 그 후'는 파란만장 연애 스토리부터 현실적인 조언까지, 게스트 만족 200%를 보장하는 삐딱한 돌싱들의 토크쇼로 매주 화요일 오후 10시 40분에 방송된다.

