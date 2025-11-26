“따뜻하게 입고 나오세요”…출근길 기온 ‘뚝’, 빙판길 주의 [오늘날씨]

수요일인 26일은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다.

서울시내 거리에서 시민들이 패딩을 입고 이동하고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 수도권과 충남권 중심으로 기온이 오늘 아침보다 5~7도가량 떨어지고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아지겠다고 예보했다.

이어 새벽부터 아침 사이에는 전날 내린 비 또는 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다며 주의를 당부했다.

경기북부와 강원내륙·산지를 중심으로 영하권으로 내려가며 서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 있겠다.

전라서해안은 내일 새벽까지 순간풍속 초속 20ｍ 안팎의 매우 강한 바람이 불겠고, 전남남해안과 제주도에도 강풍특보가 추가 발표될 가능성이 있다.

당분간 기온은 평년(최저 -3~6도, 최고 8~15도)과 비슷하겠다. 아침 최저기온은 -1~7도, 낮 최고기온은 9~16도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 2도, 인천 3도, 수원 1도, 춘천 2도, 강릉 6도, 청주 4도, 대전 3도, 전주 3도, 광주 4도, 대구 4도, 부산 6도, 제주 9도다.

낮 최고기온은 서울 11도, 인천 9도, 수원 10도, 춘천 10도, 강릉 14도, 청주 12도, 대전 12도, 전주 11도, 광주 12도, 대구 13도, 부산 16도, 제주 14도다.

대기는 강원동해안·산지와 경북동해안을 중심으로 매우 건조하겠다. 바람이 강하게 불어 작은 불씨도 큰 불로 번질 수 있어 산불 등 화재 예방이 필요하다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘보통’ 수준을 보이겠다.

