버려진 ‘커피박’ 생활용품으로 부활

서울 강남구가 이달 27일 구청 본관 1층 로비에서 커피박 자원순환 팝업스토어 ‘커피, 마음을 잇다’ 행사를 연다.



27일 강남구에 따르면 커피 한 잔을 만드는 데 활용되는 원두의 97%는 ‘커피박’이라는 찌꺼기로 버려진다. 대부분은 일반 쓰레기로 분류돼 매립되거나 소각되는데, 커피박 1t을 소각할 경우 발생하는 이산화탄소는 약 338㎏으로 자동차 약 1만1000대가 연간 배출하는 양에 맞먹는다.



이번 행사는 구의 환경·사회·지배구조(ESG) 공모사업에 선정된 자원순환 벤처기업 ‘알프래드’와 함께 진행한다. 커피박의 자원화 가능성을 시민들이 직접 보고 체험할 수 있도록 구성됐다. 행사에서는 커피박을 깔개로 활용한 파충류 생태존, 고양이 모래, 차량용 방향제, 재생 포장재, 친환경 화분 등 커피박을 활용한 다양한 재활용 제품이 전시된다. 커피박 화분 만들기 체험, ESG 교육도 함께 진행한다.



조성명 구청장은 “일상에서 무심코 버려지는 자원이 어떻게 활용 가치를 되찾는지를 시민이 직접 확인할 수 있는 자리”라고 말했다.

