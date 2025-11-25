“민주당처럼 ‘개딸당’ 돼선 안된다”…국힘 ‘당심 70%’ 두고 당내 반발 속출

국민의힘 지방선거총괄기획단이 내놓은 ‘당심 70·민심 30’ 지방선거 경선룰을 두고 당내 반발이 거세지고 있다. 내년 6·3 지방선거 경선에서 당원투표 반영 비율을 50%에서 70%로 상향하는 내용인데, 당심 비율을 늘릴 경우 강성 지지층 중심의 폐쇄적 정당으로 전락할 수 있다는 이유에서다. 기획단은 7대3 경선룰을 밀고 나가겠다는 입장을 고수하고 있어 향후 당내 진통이 이어질 전망이다.

최진봉 부산 중구청장은 25일 서울 여의도 국회에서 열린 당 소속 시장·군수·구청장 연석회의에서 “민심(여론조사) 반영 비율을 높여야 한다”고 주장했다. 그는 “국민의힘은 더불어민주당과 차별화해야 한다”며 “민주당처럼 개딸당이 될 것이 아니라 국민들의 경선 비율, 민심을 더 높여야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.

국민의힘 당사. 연합뉴스

최 구청장은 회의 이후 ‘민심 비율을 70%로 높여야 한다는 의미인가’라는 취재진의 질문에 “저는 100% 민심이다. 안 그러면 부산은 다 날아간다”고 답했다.

앞서 기획단은 지난 21일 6·3 지방선거 광역·기초단체장 경선에서 당심 반영 비율을 기존 50%에서 70%로 확대하기로 결정했다. 이 같은 사실이 알려지자 당 안팎에선 우려의 목소리가 이어지고 있다.

이날 회의에 참석한 기초단체장들도 기획단에 중도 외연 확장이 필요하다는 의견을 전한 것으로 알려졌다. 한 기초단체장은 “아직 국민들이 우리에게 마음을 열지 않은 상태임을 걱정하는 일부 지역도 있었다”며 “(지선 결과는) 당 지지율에 많이 좌우되는 만큼, 지지율을 높이는 방안을 당이 좀 고민해줬으면 하는 바람”이라고 말했다. 다른 기초단체장도 “이기기 위해선 중도·무당층을 획기적으로 끌어올 수 있는 전략이 중요하다”고 설명했다.

당내에서도 경선룰에 대한 비판이 이어지고 있다. 대표적인 친윤계인 윤상현 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 “민의를 줄이고 당원 비율을 높이는 건 민심과 거꾸로 가는 길이고, 폐쇄적 정당으로 비칠 수 있는 위험한 처방”이라며 “당원투표 비율 상향은 재고돼야 한다”고 지적했다. 소장파인 김용태 의원도 라디오에서 “국민의힘과 민주당이 아직도 극단적인 정치 지지층만을 위한 정치로 귀결되는 것 아닌가 생각한다”며 ‘민심 100%’ 경선룰을 주장하기도 했다.

당 지도부 관계자는 세계일보에 “지지율이 높을 땐 당심을, 지지율이 낮을 땐 민심 비율을 높여야 한다”며 “민주당은 지지율이라도 높은데, 우리는 완전히 역행하고 있다”고 토로했다.

이 같은 반발에도 기획단은 ‘당심 70·민심 30’ 경선룰을 유지한다는 방침이다. 기획단 대변인을 맡은 조지연 의원은 회의 후 기자들을 만나 “이번 지선이 국민들의 정서와 민심을 최대한 반영해야 한다는 것과 동시에 취약한 당세를 확장해야 하는 과제도 안고 있다”며 “7대 3에 대한 입장은 명확하다”고 강조했다. 민심 반영 비율을 늘려야 한다는 당내 지적을 두고선 “민심을 최대한 파고들어야 한다는 취지로 이해하고 있다”고 선을 그었다.

한편 기획단은 내년 지방선거에 당협별로 각 지역구에 청년 후보 1명을 반드시 공천해야 하는 의무규정을 지도부에 건의하기로 했다. 조 의원은 “현재 여성만 의무공천을 하게 돼 있는데, 청년도 포함하는 작업이 추후 이뤄질 것으로 본다”며 “기득권을 내려놓는다는 취지의 연장선에서 청년 공천 의무화를 추진하는 것”이라고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지