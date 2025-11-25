당심만 바라보는 여야, 선거룰 손질 진통

더불어민주당과 국민의힘 내부에서 당내 선거 규칙을 둘러싼 논란이 동시에 벌어지고 있다. 민주당은 당 지도부 선출과정에서 권리당원 권한 확대를 핵심으로 하는 ‘1인 1표제’ 도입 보완책이, 국민의힘에서는 내년 9회 지방선거에서의 당원투표 반영 비율 상향이 쟁점이다. 두 사안 모두 선출과정에서 당심(黨心)을 어느 정도 반영하느냐가 관건이다.

더불어민주당 정청래 대표가 25일 국회 의원회관에서 열린 민주당 서울시당 ''천만의 꿈 경청단'' 출범식에 입장하고 있다. 연합뉴스

민주당 정청래 지도부가 추진했던 ‘1인 1표제’는 당헌·당규 개정 최종 관문인 중앙위원회를 28일에서 12월5일로 미루기로 하면서 숨고르기에 들어간 모양새다. 당 지도부는 태스크포스(TF)를 꾸려 보완책을 마련하기로 했다. 당 내에서는 ‘1인 1표제’ 도입 자체에는 찬성하는 기류가 명확하지만 당초 대의원제도 도입 취지가 당 내 취약지역인 대구·경북(TK)이나 부산·울산·경남의 의사를 골고루 반영하려는 목적이었던 점을 되새겨 보완해야 한다는 지적이 나온다.

민주당의 한 지역위원장은 25일 세계일보와의 통화에서 ‘1인 1표제’에 찬성의사를 표시하면서도 “(도당 내) 모든 지역위원장과 당원들이 (1인 1표제의) 제도적 보완이 이뤄져야 한다는 얘기를 하고 있고, 이와 관련해서 당에도 이야기를 하고 있다”고 말했다. 그는 “권역별, 지역별로 최고위원을 선출하는 방식이 필요하지 않겠냐는 얘기가 내부에서 나오고 있다”고 지적했다. 이밖에 영남권 권리당원 의사에 가중치를 두자는 의견도 나온다.

박정희 생가 찾은 張 “한강의 기적, 국민의 기적으로” 국민의힘 장동혁 대표(앞줄 왼쪽 세번째)가 25일 경북 구미 박정희 전 대통령 생가에서 참배를 마친 뒤 영정 앞에서 당 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 장 대표는 방명록에 ‘有志竟成(유지경성·뜻이 있으면 반드시 이루어진다) 대한민국을 위해 한강의 기적을 국민의 기적으로’라고 적었다. 구미=연합뉴스

국민의힘에선 지선 경선 당원투표 반영 비율을 50%에서 70%로 상향하는 방안이 논란이다. 윤상현 의원은 페이스북에 “지방선거는 당 대표를 뽑는 선거가 아니다”며 “민의를 줄이고 당원 비율을 높이는 것은 민심과 거꾸로 가는 길이고, 폐쇄적 정당으로 비칠 수 있는 위험한 처방”이라고 지적했다. 지선 경선 룰 변경은 당헌·당규 개정 사항으로 최고위 의결과 상임전국위원회·전국위원회 절차를 거쳐야 한다. 박수민 의원도 라디오 인터뷰에서 “우려가 있고 아주 무겁게 듣고 있다”고 언급했다.



지선총괄기획단 대변인을 맡고 있는 조지연 의원은 현역 시장·군수·구청장 연석회의 후 기자들과 만나 “기획단 차원에선 당심 비율을 높이는 건 당연하다”고 강조했다. 회의에서 최진봉 부산중구청장 등 일부 참석자들은 룰 변경에 회의적 의견을 낸 것으로 전해졌다. 장동혁 대표는 구미 박정희 전 대통령 생가 방문 후 기자들과 만나 “최종적으로 공관위에서 결정할 것”이라면서도 “당 대표로서 당성을 강조해 왔고 당원 권리를 확대하겠다고 약속해 왔다”고 말했다.

