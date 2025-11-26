LG채널 새단장… 특화 콘텐츠로 글로벌 공략

LG전자가 스마트TV 플랫폼 웹(Web) OS의 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 서비스인 ‘LG채널’ 출범 10주년을 맞아 서비스를 전면 개편하고 지역별 특화 콘텐츠를 확대해 글로벌 시장 공략을 가속한다.



LG전자는 이달 말부터 LG채널 새 로고와 신기능을 33개국 서비스 지역에 선보인다고 25일 밝혔다. LG채널은 2015년 한국에서 서비스를 시작하고 10년간 북미와 유럽, 중남미 등으로 서비스 지역을 넓혀 현재는 33개 국가에서 4000여개 채널을 제공하고 있다.



LG채널 새 로고는 C와 H를 겹친 디자인이다. LG채널을 통해 다양한 콘텐츠와 시청자가 만나는 순간을 두 개의 도형이 교차하는 모양으로 표현했다고 LG전자는 설명했다.



사용자경험(UX) 편의성을 높여 서비스 전반의 기능도 개선했다. 홈 화면에서 인공지능(AI) 알고리즘을 통한 개인 맞춤형 콘텐츠 추천 기능을 강화하고, 보고 싶은 채널에 간편하게 접근할 수 있는 기능도 추가했다. 리모컨 ‘OK’ 버튼을 누르면 콘텐츠를 시청하면서 보고 있는 채널 정보와 전체 TV 채널 가이드, 선호?인기 채널 목록 등을 확인할 수 있다.



지역별 특화 서비스를 강화해 글로벌 시청자 수요도 사로잡을 계획이다. 미국에서는 새로 선보이는 콘텐츠 리스트를 예고하는 업커밍 기능을, 유럽에서는 다양한 지역 언어를 사용하는 특성을 고려해 원하는 언어로 콘텐츠를 감상할 수 있는 멀티 오디오 기능을 지원한다.



지역에 따라 시청자 선호도가 높은 콘텐츠를 편성해 경쟁력도 높였다. 유럽 시청자를 겨냥해 자동차 전문 리뷰 채널과 세계적인 자동차 버라이어티 프로그램 ‘탑기어’ 등 콘텐츠를 제공한다. 인도에서는 영어, 힌디어, 펀자브어 등 10개 지역 언어로 서비스를 이용할 수 있다.



조병하 LG전자 webOS플랫폼사업센터장 전무는 “LG채널만의 즐거움을 담아낸 새로운 로고와 고객 친화적으로 진화한 서비스로 고객의 FAST 서비스 시청 경험을 혁신하며 글로벌 FAST 시장 리더십을 강화하겠다”고 말했다.

