HBM 날개에… SK ‘2025년 수출 120조원’ 전망

SK그룹 올해 수출액이 역대 최대인 120조원대를 기록할 것으로 전망됐다. 전 세계적으로 인공지능(AI) 산업이 확대되면서 반도체 수요가 급증한 덕분으로 풀이된다.



SK그룹은 올해 3분기까지 집계한 수출액이 87조8000억원이라고 25일 밝혔다. 지난해 같은 기간(73조7000억원)보다 20% 가까이 증가했다. 이런 성장세가 4분기에도 이어지면 올해 전체 수출액은 120조원대에 달할 것으로 보인다. 지난해(102조5000억원)에 이어 2년 연속 100조원을 넘는 것이다.

경기 이천시 SK 하이닉스 본사 모습. 뉴시스

SK그룹의 최대 실적은 SK하이닉스가 이끌었다. 올해 3분기까지 SK하이닉스 수출은 그룹 수출의 65%(56조7000억원)를 차지했다. 지난해 SK하이닉스의 수출 비중(54%)과 수출액(55조2000억원)을 모두 뛰어넘었다. 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 메모리반도체 수출이 늘면서 SK하이닉스는 수출 실적을 매년 새로 쓰고 있다.



SK하이닉스 성장은 한국의 수출 실적을 높이고 경제 전반에도 활력을 불어넣고 있다. 3분기 한국 수출액은 1850억달러로 2010년 이후 최대 규모를 기록했는데, 이 중 메모리반도체 등 수출이 466억달러에 달한다. 호실적이 이어지며 SK하이닉스는 올해 3분기까지 법인세 4조3000억원을 납부하기도 했다. 전년 동기(940억원)보다 45배 늘어난 수치다.



SK 관계자는 “SK그룹은 AI, 반도체, 에너지, 바이오 등 미래 성장사업을 중심으로 투자와 고용을 이어가며 국가 경제에 기여하고 있다”며 “2028년까지 국내에 128조원을 투자하고 연간 8000명 이상의 채용도 지속 확대한다는 목표”라고 밝혔다.

