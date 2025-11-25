26년 만에… 경사노위·민주노총, 첫 상견례

경제사회노동위원회(경사노위)와 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 26년 만에 공식 만남을 가졌다. 오랜 기간 멈춰 있던 사회적 대화가 열릴 수 있다는 전망이 나온다.



김지형 경사노위 위원장은 25일 서울 중구 민주노총을 방문해 양경수 민주노총 위원장과 상견례를 가졌다. 경사노위는 노동계·경영계·정부가 경제·사회 정책을 협의하는 대통령 직속 자문위원회로, 역대 경사노위 위원장이 민주노총과 공식 상견례를 한 것은 이번이 처음이다.

손 맞잡은 두 위원장 김지형 경제사회노동위원장(왼쪽)과 양경수 민주노총 위원장이 25일 서울 중구 민주노총 사무실에서 악수하고 있다. 두 단체 간 공식적인 만남은 1999년 2월 민주노총이 경사노위 전신인 노사정위원회를 탈퇴한 뒤 처음이다. 뉴스1

경사노위와 민주노총의 공식 만남은 1999년 2월 민주노총이 경사노위의 전신인 노사정위원회를 탈퇴한 후 26년 만이다.



민주노총은 당시 국제통화기금(IMF) 구조조정 여파로 이어진 공기업·대기업 구조조정에 반발하며 노사정위원회를 탈퇴했고, 이후 경사노위 복귀를 거부하고 있다. 하지만 이재명정부가 민주노총 위원장 출신을 고용노동부 장관으로 임명하는 등 ‘친(親)노동’ 기조를 보이고 있는 만큼 이번 만남을 계기로 노동계와 정부의 대화에도 진전이 있을 것이란 기대가 나온다.



김 위원장은 이날 “양 위원장님의 열린 마음으로 이렇게 뜻깊은 자리가 마련된 것을 매우 의미 있게 생각한다”며 “오늘 만남을 계기로 그동안 오래 닫혀 있던 문이 활짝 열릴 수 있기를 소망한다”고 밝혔다. 그는 “국가적 난제 해결을 위해 노사정이 함께 지혜를 모아야 한다”며 “민주노총과 다시 시작하기를 바란다. 민주노총을 비롯해 모든 참여 주체가 함께 힘을 모아 사회적 난제 해결이라는 공통의 목표를 향해 나아갔으면 한다”고 말했다.



양 위원장은 “경사노위가 여전히 정부의 노동정책을 정당화하고 관철하기 위한 수단으로 활용돼왔다고 생각한다. 노동자에게 큰 도움이 되지 않는 결과물이 훨씬 더 많았던 것은 사실”이라며 “경사노위에 참여하기 위해선 많은 신뢰의 축적, 논의 과정이 필요하다. 위원장님께서 민주노총이 들어갈 수 있는 기반이 조성될 수 있도록 많은 역할을 해달라”고 주문했다.



비공개 간담회 이후 기자들과 만난 김 위원장은 “첫걸음을 뗀 것 자체가 의미 있다고 생각한다”며 “이번 방문을 계기로 대화가 이어질 수 있게 응원해달라”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지