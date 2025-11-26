[이코노 브리핑] KB국민銀·GS리테일 연내 제휴통장 출시 외

KB국민銀·GS리테일 연내 제휴통장 출시

KB국민은행이 GS리테일과 업무협약을 맺고 이르면 연내 제휴 통장을 출시한다고 25일 밝혔다. 양사는 ‘고객의 일상에 혜택을 더하는 고객 경험 혁신을 위한 업무협약’을 맺고 △제휴 통장 △GS리테일 제휴 모바일 요금제 △가맹점과 협력사 대상 생산적 금융 지원 △GS페이 서비스 고도화 등 협업 모델을 발굴해 나갈 예정이다. 제휴 통장은 파킹금리 혜택과 GS페이 결제 실적에 따른 GS25 상품교환 쿠폰을 제공할 예정이다. 이환주 국민은행장은 “고객과의 접점을 확대할 수 있는 생활 밀착형 금융 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

삼성생명 ‘라이프놀로지 랩’ 팝업 전시 개최

삼성생명은 ‘라이프놀로지 랩: 의식주 연구소’ 팝업 전시회를 운영한다고 25일 밝혔다. ‘라이프놀로지 랩’은 고객의 인생을 더 행복하게 할 수 있는 아이디어를 연구하는 혁신 프로젝트로, 브랜드 메시지인 ‘보험을 넘어서는 보험’을 실험적으로 확장하는 산학협력 프로그램이다. 지난 1월 첫 번째 전시회에 이어 두 번째로 개최되는 이번 전시는 ‘젊음이 길어진 시대’를 주제로 미래 라이프스타일을 연구한 결과물을 공유하는 자리다.

농협중앙회, 성실 상환자 22만명 신용사면

농협중앙회는 농협상호금융·농협금융이 포용금융 일환으로 과거 연체 이력으로 인해 금리, 한도 등에서 불이익을 받는 성실 상환자를 위한 신용사면을 시행한다고 25일 밝혔다. 이는 금융위원회가 지난 8월 발표한 신용 사면의 후속 조치다. 현재까지 파악된 범농협 신용사면 대상자는 22만여명으로, 대상자 중 84%인 19만여명의 신용평점이 상승할 것으로 예상된다.

