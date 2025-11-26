부산 ‘세븐브릿지 투어’ 플렉스!

부산지역 7개 교량 구간을 자전거로 달리는 ‘세븐브릿지 투어’(9월21일)가 스포츠관광이라는 새로운 관광 분야를 개척했다.



부산시는 ‘2025 세븐브릿지 투어’로 관광유입 증대와 지역경제 활성화, 도시 이미지 제고 등 다방면에서 의미 있는 성과가 확인됐다고 25일 밝혔다.



올해 처음 개최한 세븐브릿지 투어는 국내외 참가자 3000여명, 완주율 96.4%, 중·대형 안전사고 0건이라는 눈에 띄는 성과를 기록했다.



부산만이 가진 세계 최초, 최대 도심 해상교량으로 코스를 구성해 ‘티켓 판매 개시 1분 만에 매진’이라는 진기록을 세웠고, 사회관계망서비스(SNS) 누적 조회수 80만회를 기록했다.



또 지난해까지 관광 상품으로 검색되던 ‘세븐브릿지 투어’ 키워드 검색량이 올해 행사를 통해 전년 대비 8200% 상승하는 등 부산 도시 브랜드 가치 상승을 직접 견인한 것으로 나타났다. 특히 다른 지역 참가자 기준 1인 평균 관광소비 지출액이 38만6000원으로 조사돼 총 8억8000만원의 직접 소비효과를 창출한 것으로 분석됐다.



행사 당일 부산지역 내국인 방문객은 5만3000명으로 전년 대비 21.9% 증가했고, 관광소비도 12.3% 늘어난 360억원으로 집계됐다. 세븐브릿지 투어는 지역경제 활성화에도 크게 기여했다. 부산지역 직접 소비효과는 전년 대비 8.1% 증가했고, 외지인 체류기간도 전년 대비 2.5% 증가했다

