벌금만 1456억원…‘SG발 주가폭락’ 시세조종 주범 라덕연 2심서 감형

SG(소시에테제네랄) 증권발 주가 폭락 사태 관련 시세조종 혐의로 기소된 라덕연 전 호안투자자문업제 전 대표가 2심에서 1심보다 17년이 감형된 징역 8년을 선고받았다.

서울고법 형사3부(재판장 이승한)는 25일 자본시장법 위반, 범죄수익은닉 규제법 위반 등 혐의로 기소된 라씨의 항소심 선고 공판에서 징역 25년을 선고한 원심을 파기하고 징역 8년에 벌금 1465억여원을 선고했다. 추징금 1815억여원도 명령했다. 라씨는 지난 7월 구속만기를 앞두고 보석으로 석방돼 불구속 상태로 2심 재판을 받아왔으나, 이날 재판부가 법정 구속을 명령하며 다시 구속됐다.

라덕연 호안투자자문 대표. 연합뉴스

함께 재판에 넘겨진 라씨의 측근 변모씨와 안모씨는 각각 징역 3년에 집행유예 5년, 징역 2년 6개월에 집행유예 4년으로 감형됐다.

라씨 일당은 2019년 5월∼2023년 4월 매수·매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고팔아 8개 상장사 주가를 띄운 뒤 대량으로 팔아치워 7300억여원의 부당 이득을 챙긴 혐의로 기소됐다. 불법 투자자문업체를 차려 고객 명의 차액결제거래(CFD) 계좌를 통해 대리투자 후 수익을 정산해주는 방식으로 1944억여원의 부당이득을 편취한 혐의도 있다.

지난 2월 1심은 라씨의 시세조종 일부 혐의와 무등록 투자일임업, 범죄수익 가장 및 은닉, 조세포탈 등 혐의를 유죄로 인정해 징역 25년과 벌금 1465억여원을 선고하고 추징금 1944억여원을 명령했다.

2심은 1심이 유죄로 인정한 ‘이익액 불상의 시세조종’ 혐의 중 약 3분의 2가 무죄라고 판단했다. 범죄 수익 가장 및 은닉 부분에 대해서도 1심이 인정한 금액보다 약 114억원이 줄어든 금액만 인정했다.

2심은 “라씨가 자신의 죄책을 인정하고 깊이 반성하고 있는 점, 범행으로 취득한 범죄수익을 2023년 4월 24일자 주가 폭락 사태로 인해 사실상 모두 상실한 것으로 보이고 막대한 채무를 부담하게 된 것으로 보이는 점, 나름대로 손실을 최소화하기 위해 노력한 점 등을 유리한 양형 사유로 참작했다”고 밝혔다.

