삼성바이오로직스, 최연소 여성 임원 배출

삼성바이오로직스가 창립 이래 최연소 여성 임원들을 배출했다.

삼성바이오로직스는 2026년 임원 인사를 통해 미래 성장동력 확보와 글로벌 경쟁력 강화를 위한 인재 발탁에 집중했다고 25일 밝혔다. 이번 인사는 불확실한 글로벌 환경 속에서 민첩한 의사 결정 구조 확립과 미래 경쟁력 강화를 위한 성과·역량 기반 인사 원칙을 강화한 결과라고 회사는 설명했다.

김희정 부사장(왼쪽), 정형남 부사장. 삼성바이오로직스 제공

인사 결과 30대 여성 상무(안소연), 40대 여성 부사장(김희정) 승진자가 배출되며 두 명 모두 창립 이래 최연소 여성 임원 기록을 세웠다. 김희정 부사장은 신규 공장 램프업(Ramp-up)과 증가되는 생산 규모에도 안정적인 DS(Drug Substance) 생산체계를 이끌어낸 성과를 인정받았다. 안소연 상무는 4공장 준공 후 안정화를 시작으로, 생산 공정 및 일정 관리 효율화를 통해 완전 가동을 조기 달성하고 안정적 의약품 생산으로 매출 확대에 기여했다.

이와 함께 ADC(항체약물접합체) 사업을 주도하며 신규 서비스 론칭과 자체 항체 기술 개발을 통해 위탁개발(CDO) 사업 경쟁력 강화에 기여한 정형남 부사장이 승진했다. MSAT(Manufacturing Science and Technology) 업무 프로세스 개선을 통해 기술 이전 경쟁력 제고를 이끈 유동선 상무, 생산관리시스템(MES) 고도화를 위한 시스템 구축과 사업 운영 전반을 효과적으로 지원하고자 차영필 상무, 황준호 상무를 신규 임원으로 승진시켰다.

