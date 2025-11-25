서울무용제, 무용 생태계 활성화 기여한 특별상 수상자 3인 선정

제46회 서울무용제 조직위원회는 공연예술 발전과 무용 생태계 활성화에 기여한 공로를 인정하여 장지영 국민일보 선임기자, 이성배 서울시의원, 방문주 경기문화재단 정책자문위원을 ‘2025 서울무용제 특별상’ 수상자로 선정했다고 25일 밝혔다.

장지영 선임기자는 오랜동안 공연 담당 기자로 활동하며 심도 있는 프리뷰, 리뷰, 이슈 분석을 통해 공연예술 담론 형성에 큰 역할을 해왔다. 또한. 국립무용단, 광주시발레단 등 주요 무용예술기관 자문위원을 역임하며 현장과 기관을 잇는 가교 역할을 수행해왔다.

이성배 의원은 서울시의회에서 문화체육관광위원회, 보건복지위원회 등 다양한 상임위 활동을 통해 서울 문화예술 정책 기반 강화에 기여해 왔다. 방문주 위원은 경기문화재단 정책자문위원으로서 지역문화 활성화와 공공문화정책 수립에 기여하며 문화예술계의 정책적 방향성을 제시해왔다.

서울무용제 조직위는 공연예술계의 지속 가능한 성장을 위해 무대 밖에서 꾸준히 자신의 역할을 다해온 인물들을 조명하는 것으로 제46회 서울무용제가 강조하는 슬로건 ‘관계맺기’의 가치를 가장 선명하게 보여준다고 설명했다. 이번 수상을 통해 예술이 홀로 존재하는 것이 아니라, 수많은 보이지 않는 관계망 위에서 함께 성장한다는 사실을 다시금 강조하고자 한다고 시상 배경을 밝혔다.

