창립 40주년 벤츠 한성자동차, 고객 경험 확대 가속화 전략

사진=한성자동차 제공

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 김마르코)가 창립 40주년을 맞아 고객 접점과 프리미엄 브랜드 경험을 확대해 나가고 있다고 25일 밝혔다.

지난 1985년 국내 최초의 수입차 법인 설립을 시작으로 국내 최대 규모의 메르세데스-벤츠 딜러사로 성장해 온 한성자동차는 지난 40년간 차별화된 서비스 경쟁력과 고객 중심 경영을 기반으로 고객의 일상 속에서 브랜드 경험을 확장하는 다채로운 활동을 지속적으로 펼쳐 나간다는 계획이다.

구체적으로 고객 프로그램을 문화와 예술, 체험 등 라이프스타일 전반으로 확장하며 한성차만의 프리미엄 브랜드 경험을 선사한다.

한성자동차는 고객 중심 경영을 한층 강화하며 전시장을 문화 플랫폼으로 확장해 나가고 있다.

앞서 신진 뮤지컬 아티스트에게 무대 경험을 제공하는 문화예술 프로그램 ‘더 스테이지 한성(The Stage HANSUNG)’은 전시장을 프라이빗 공연장으로 탈바꿈시키며 새로운 문화적 경험을 선사했다.

또 수입차 딜러사 최초의 통합 멤버십 프로그램 ‘클럽 한성(Club HANSUNG)’을 도입해 차량 관리뿐 아니라 문화·예술·여가 등 라이프스타일 전반으로 혜택을 확장, 고객에게 차별화된 가치를 더하는 프리미엄 경험을 선사해 나가고 있다.

클럽 한성의 최상위 등급인 탑클래스(Top Class) 고객을 위한 프로그램인 ‘탑클래스 마스터스’는 고객과 브랜드가 함께 교류하며 품격 있는 경험과 가치를 공유하는 골프 대회로 자리 매김하고 있다.

이밖에도 40주년 기념 한정판 특별 모델 ‘한성에디션’은 한성자동차만의 독창적인 모델로 희소성 높은 가치를 제공하고 있다.

한성자동차 김마르코 대표는 “지난 40년간 한성자동차를 신뢰하고 함께해 주신 고객들 덕분에 성장할 수 있었다”며, “앞으로도 고객 중심의 브랜드 활동을 통해 프리미엄 서비스와 경험을 지속적으로 강화해 나가겠다”라고 말했다.

한편 한성자동차는 11월 7일부터 9일까지 전국 19개 전시장에서 진행된 창립 40주년 기념 시승 페스티벌에서 총 600여 건의 시승이 이루어지며 성황리에 마무리했다.

방문객들은 '기념 포토존'에서 40년의 순간을 사진으로 남기고, 1985년부터 현재까지의 발자취를 돌아보는 '한성 헤리티지 퀴즈'를 통해 브랜드 스토리를 함께 공유했다.

전시장 곳곳에서 운영된 고객 참여형 콘텐츠가 브랜드와 고객 간의 연결을 한층 강화해 호응을 이끌며, 유례없는 규모의 고객이 찾은 최대 규모 시승행사로 마무리됐다.

