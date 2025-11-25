한국인 지갑이 열렸다…3분기 해외 카드 사용액 ‘8.7조원’

지난 7월부터 9월 해외여행 등으로 인해 국내 거주자들의 카드 해외 사용액이 약 59억달러에 달하며 사상 최대인 것으로 나타났다.

한국은행 25일 발표한 ‘3분기 중 거주자의 카드 해외사용 실적’에 따르면 이 기간 국내 거주자의 카드(신용·체크·직불) 해외 사용 금액은 모두 59억3000만달러(약 8조7355억원)로 집계됐다.

2분기(55억2000만달러)보다 7.3% 많고, 기존 역대 최대치(2024년 3분기 57억1000만달러)를 넘어선 신기록이다.

한은 관계자는 “해외 직접구매(직구) 금액은 2분기와 비슷한 수준이었지만, 여름방학 등 계절적 요인으로 해외여행이 늘어난 영향”이라고 설명했다.

실제로 내국인 출국자 수는 2분기 676만7000명에서 3분기 709만3000명으로 4.8% 늘었다.

카드 종류별로는 신용카드(40억8800만달러)와 체크카드(18억4100만달러) 사용액이 각각 7.4%, 7.3% 증가했다.

비거주자의 3분기 카드 국내 사용액은 37억6000만달러(약 5조5374억달러)로 역대 최대였던 2분기(37억9000만달러)보다 0.8% 줄었다.

외국인 관광객 수가 2분기 496만명에서 3분기 526만명으로 늘어난 가운데 전체 사용액이 소폭 감소하면서, 카드 장당 사용 금액도 210달러에서 201달러로 뒷걸음쳤다.

