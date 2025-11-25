‘1인 1표제’ 숨고르기 속 與 내부 “영남 민주당원 효능감 느낄 보완책 필요” 제안

더불어민주당이 ‘1인 1표제’ 도입 당헌·당규 개정 최종 관문인 중앙위원회를 11월 28일에서 12월 5일로 미루기로 한 가운데 영남 등 권리당원 수가 적은 지역에서 가중치를 두는 등의 보완책이 마련되어야 한다는 지적이 나왔다.

민주당 윤종군 의원. 연합뉴스

해당 사안에 대해 문제점을 제시한 바 있던 민주당 윤종군 의원은 25일 KBS 라디오 ‘전격시사’에 출연한 자리에서 “‘1 대 1’ 이것은 찬성이다. 그것에 대해서 반대하는 의원들은 거의 없는 걸로 알고 있다”면서 “ 다만 문제제기를 하는 것은 그 과정에서 영남권 인구 대비해서 당원 수가 절대적으로 부족한 이쪽에 대한 보완이 필요하지 않느냐. 이런 얘기가 지금 이제 제일 중심적으로 얘기가 되고 있는 것”이라고 설명했다.

윤 의원은 “호남 인구 수는 전체 인구에서 차지하는 비중이 10%인데 권리당원 비중은 아마 35% 내외를 차지할 것이다. 그리고 대구·경북 지역은 인구는 10% 정도 되는데 당원 내에서 차지하는 비율은 2%가 안되는 걸로 알고 있다”며 “영남 지역을 비롯한 좀 험지라고 평가되는 지역에서 권리 당원들이 당 활동에 대한 어떤 효능감을 느끼고 소속감과 자긍심을 고취할 수 있는 보완이 필요하다 이런 주장을 하는 것”이라고 말했다. 그는 “영남에서 민주당 활동하시는 분들을 만나서 이야기를 들어보면 정말 힘들게 하신다. 심지어 ‘독립운동을 하면 존경이라도 받지 영남에서 민주당 대의원이다 하면 존경도 못 받는다’는 말도 한다”고도 말했다.

정청래 더불어민주당 대표가 25일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 서울시당 '천만의 꿈 경청단' 출범식에서 축사 후 단상을 내려오고 있다. 뉴스1

윤 의원은 “호남 쪽 의원님들에게 영남 쪽 권리당원 비율이 이렇게 인구 수에 비해서 적은데 이분들에게 더 이렇게 가중치를 둔다거나 이렇게 하는 것에 대해서 어떻게 생각하느냐 했더니 대부분 다 찬성을 했다”며 “우리가 추진해 왔던 전국 정당이나 동진 확장 정책에 어긋나는 것이 아니기 때문에 호남 쪽의 권리당원들이 저는 반대하지 않을 거라고 생각한다”고 말했다. 그는 “다만 아직 거기까지는 논의가 안 된 사안으로 태스크포스(TF)에서 구체적인 의견 수렴을 할 것”이라고 말했다.

마찬가지로 제도 마련과정에서 우려를 표시했던 강득구 의원도 이날 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 나와 “원칙적 1인 1표제는 가야 될 길”이라면서 “상대적으로 취약한 지역, 전략적으로 우리가 함께 보듬어야 될 지역에 대한 고민들 속에서 전국 정당화 어떻게 담아낼 거냐. 이 부분에 대해서 나름대로 보존한다던지 제도적 보완이 필요하다는 게 제가 우려한 가장 큰 지점”이라고 말했다.

