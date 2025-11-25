해오름동맹 상생협의회, 2025년 하반기 정기회… 공동협력사업 추진 종합 점검

경북 포항시는 24일 경주 힐튼호텔에서 열린 ‘2025년 하반기 해오름동맹 상생협의회 정기회’에 참석해 주요 현안 사항을 논의했다고 25일 밝혔다.

이날 회의에는 이강덕 포항시장, 김두겸 울산시장, 주낙영 경주시장을 비롯 3개 도시 부시장, 실·국장 등 40여 명이 참석했다.

24일 경주 힐튼호텔에서 ‘2025년 하반기 해오름동맹 상생협의회 정기회’가 열린 가운데 포항·울산·경주시 관계자가 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이번 정기회에서는 ▲2026년 해오름동맹광역추진단 예산편성(안) ▲2025년 해오름동맹 공동협력사업 추진현황 ▲한국지방행정연구원 정책연구 결과 등 3개의 주요 안건이 논의됐다.

또한 해오름동맹 3개 도시가 공동으로 추진 중인 43개 사업의 추진 현황도 종합적으로 점검했다.

특히 올해는 문화·관광 분야에서 대형 사업 국비 확보 등의 사업 추진 성과가 두드러졌다.

태화강·형산강 사업(프로젝트)은 형산강 하천환경정비사업(8028억 원)이 올해 초 예비타당성조사를 통과했다.

환동해 해양관광권역(해양관광라인) 구축 사업에서는 영일만 복합해양레저관광도시 조성(1조3000억원)과 동남권 해양레저관광 거점사업(500억원)이 지난 7월 공모에 선정되며 사업 추진에 탄력이 붙었다.

또한 ▲영일만 횡단구간(영일만대교) 건설사업 ▲이차전지 글로벌 메카 조성 ▲세계적(글로벌) 수소초광역도시(메가시티) 조성 ▲동남권 해오름 초광역전철망 구축 등 중장기 사업에 대한 예산 확보 전략과 도시 간 협력체계도 논의됐다.

이와 함께 ▲재난 안전 공동연구 발굴단 및 미래재난 대응 공동협력단 조직 및 운영 ▲공동생활권 광역대중교통 활성화 ▲물 부족 문제 공동 대응 등 시민 생활과 직결되는 협력사업의 실행 방안도 모색했다.

이날 회의에서는 한국지방행정연구원이 수행한 ‘해오름동맹 협력사업 발굴 및 실행방안’ 정책연구 결과도 함께 공유됐다.

이번 연구는 해오름동맹의 정책 역량을 강화하고 협력체계를 한층 고도화하기 위해 올해 추진된 것으로 ▲광역 단위 공동사업의 추진체계 정립 ▲중장기 협력사업의 단계별 로드맵 마련 ▲지속가능한 재원 확보 및 민관 협력 모델 구축 등 실현 가능한 사업안이 제시됐다.

연구결과는 분야별 실무협의회, 자문단 회의 등을 거쳐 정책 연계형 신규사업 발굴 및 ‘2026년 해오름동맹 도시발전 시행계획’에 반영될 예정이다.

24일 경주 힐튼호텔에서 ‘2025년 하반기 해오름동맹 상생협의회 정기회’가 열린 가운데 포항·울산·경주시 관계자가 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 김두겸 울산시장, 이강덕 포항시장, 주낙영 경주시장).

주낙영 경주시장은 "해오름동맹은 3개 도시가 힘을 모아 실질적인 변화를 만들어 온 모범적 협력 모델"이라며 "앞으로도 공동 현안 해결과 미래 성장 동력 창출을 위해 더욱 긴밀하게 협력하겠다"고 말했다.

이강덕 포항시장은 “해오름동맹은 세 도시가 함께 초광역 협력의 틀을 공고히 해온 소중한 성과”라며 “이번 정기회를 통해 공동사업 추진과 미래 전략 분야에서의 협력이 더욱 구체화된 만큼 포항도 울산·경주와 함께 지역의 지속가능한 성장과 국가 균형발전의 새로운 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편 해오름동맹은 포항·울산·경주 3개 도시가 공동 발전을 목표로 경제·문화·사회 전반에서 협력해 온 상생협의체다.

2016년 6월 협약 체결 이후 연2회 정기회를 통해 주요 지역 현안에 공동 대응하고 상생 발전 방안을 논의해 왔다.

그동안 경제·산업, 도시기반, 문화·관광 등 다양한 분야에서 협력 성과를 축적하는 등 실질적인 초광역 협력 모델로 자리매김하고 있다.

