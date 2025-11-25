광주시 온누리상품권 환급 지원사업 조기 종료

광주시는 지난 10일부터 시행한 온누리상품권 환급 지원사업을 조기 종료한다고 25일 밝혔다.

당초 연말까지 사업을 시행하려고 했으나, 사업 예산(15억1200만원)이 빠르게 소진돼 이날 사용분까지 선착순으로 환급한 뒤 사업을 조기 종료한다.

이 사업은 광주시가 소상공인시장진흥공단·한국조폐공사와 함께 전통시장과 골목상권의 소비 촉진을 위해 추진했다.

지역 온누리상품권 가맹점에서 누적 1만원 이상 결제하면 사용 금액의 10％를 환급하는 방식으로 운영했다.

당초 시는 정부 지원(10％)에 10％를 더해 20％ 환급 행사를 추진했으나, 정부 지원이 예산 소진으로 빠르게 끝나면서 10％ 환급으로 추진했다.

24일 기준 총 18만8813명이 환급 혜택을 받았으며, 환급액은 14억원으로 집계됐다.

전영복 시 경제정책과장은 “단기간에 전통시장과 골목상권 방문이 늘며 소비 진작 효과가 나타났다”며 “사업은 조기 종료되지만 전통시장과 골목상권을 꾸준히 이용해 주길 바란다”고 말했다.

