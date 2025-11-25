'16년 모친 병간호' 두 아이의 엄마…5명 살리고 하늘로

뇌출혈로 쓰러진 친정엄마를 16년간 돌봐온 40대 두 아이 엄마가 뇌사 장기기증으로 5명에게 새 삶을 선물하고 떠났다.

한국장기조직기증원은 9월 6일 가톨릭대학교 성빈센트병원에서 이지원(45)씨가 뇌사 장기기증으로 5명의 소중한 생명을 살리고 하늘의 별이 돼 떠났다고 25일 밝혔다.

이씨는 8월 12일 심한 두통을 느껴 119에 신고했으나 곧 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다. 그러나 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았고 이후 이씨는 가족의 동의로 심장, 폐장, 간장, 신장(양측)을 기증해 5명의 소중한 생명을 살렸다.

이씨의 가족들은 아직 어린 아이들을 생각하면 이 씨를 이렇게 보낼 수는 없다는 생각에 다시 일어나기만을 간절히 희망했다. 하지만 의료진의 말대로 시간이 지날수록 이씨의 몸이 눈에 띄게 안 좋아지는 걸 느낄 수 있었고, 갑자기 이씨의 죽음을 받아들여야 하는 상황에 무척 괴로웠다.

그래서 가족들은 이씨가 어디선가 살아 숨 쉬길 바라는 마음과 나중에 아이들이 커서 엄마의 마지막을 기억할 때 다른 생명을 살리고 간 천사 같은 사람이었다고 생각해 주길 바라는 마음으로 기증을 결심했다.

경기도 안양시에서 1남 1녀 중 막내로 태어난 이씨는 조용하고 낯을 가리는 편이었지만 밝은 성격으로 주변 사람들을 잘 챙기고 어려운 사람이 있으면 먼저 나서서 돕는 자상한 사람이었다.

학교를 졸업하고 디자인 회사에 다니다 결혼 후 1남 1녀의 자녀를 키우며 지냈고, 2007년도에 갑자기 친정어머니가 뇌출혈로 쓰러져 16년 넘게 지극 정성으로 옆에서 병간호를 하기도 했다.

이씨의 남편 서준혁 씨는 "사랑하는 나의 아내 지원아. 언젠가 네가 나중에 이 세상을 떠나게 되면 자유로운 바람으로 태어나고 싶다고 했지. 너의 소원이 이루어졌을까? 하늘에서 우리 걱정하지 말고 편히 잘 쉬고, 그동안 우리 가족을 위해 너무 고생하고 수고했어. 너의 사랑 오래오래 기억할게. 고맙고, 정말 사랑해"라고 말하며 뜨거운 눈물을 흘렸다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 "삶의 끝에서 다른 생명을 살리기 위해 모든 것을 내주신 기증자 이지원씨와 유가족들의 따뜻한 사랑에 감사드린다"며 "한국장기조직기증원은 기증자와 유가족의 사랑이 다른 생명을 살리는 희망으로 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

