전국 대부분 지역에 ‘황사비’…낮최고 17도 [오늘 날씨]

화요일인 25일은 전국이 대체로 흐리고 대부분 지역에 비가 내리겠다.

비는 고비사막과 중국북부에서 발원한 황사가 섞여 내릴 가능성이 있어 주의가 필요하다.

기상청은 이날 서해안에서 시작된 비가 점차 확대되어 오전부터 전국으로 확대될 것이라고 예보했다.

지역별 예상 강수량은 △수도권 5~15㎜ △강원도 5~20㎜ △충청권 5~15㎜ △전라권 5~15㎜ △경상권 5㎜ 안팎 △제주도 5~10㎜ △울릉도·독도 5~20㎜다.

강원도, 전라도 일대 해발고도 1000미터 이상 산지와 제주도 산지에는 적설량 1~5㎝의 눈이 내려 쌓이는 곳이 있겠다.

비는 이날 오후 3시~6시 사이 대부분 지역에서 그치겠으나 강원도와 충북북부, 전북동부, 경북북동산지, 북부동해안에는 밤까지 강우가 이어지는 곳이 있겠다.

눈 또는 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 차량 운행시 안전거리를 확보하고 저속운행해야 한다.

이날 아침 최저 기온은 3~11도, 낮 최고 기온은 9~16도로 평년(최저 -3~6도, 최고 8~15도)과 비슷하겠다.

비가 그치고 26일 아침에는 아침 기온이 전날보다 5~7도 가량 낮아지고 바람도 강하게 불면서 추워지겠다.

이날 아침까지 인천·경기도와 강원내륙 충청권, 전라권, 경북내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가, 그 밖의 내륙에서도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

미세먼지는 수도권·강원영서·충남권·호남권은 '나쁨'을 그 밖의 권역에서는 '보통'으로 예상된다.

풍랑주의보가 발표된 서해남부해상(서해남부북쪽안쪽먼바다 오전 5시, 전북앞바다 오전 6시 발효)에는 바람이 시속 35~65㎞(초속 10~18m)로 매우 강하게 불고, 물결도 2.0~4.5m로 매우 높게 일겠다.

