한국 등 유엔 44개국 “스캠 인신매매, 국제공조 시급”

한국과 일본, 유럽, 동남아시아 국가 등을 포함한 유엔 회원국 44개국은 24일(현지시간) 공동성명을 내고 온라인 스캠(사기) 등 기술을 이용한 인신매매 증가에 우려를 표하고 국제 사회의 공동 대응을 촉구했다.



캄보디아 온라인 스캠 범죄와 관련해 한국인 구금 및 피살 사태를 겪은 한국이 공동성명을 주도했다. 44개국 대표들은 이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 열리는 유엔총회 인신매매 대응 고위급 회의 개최에 앞서 약식 회견을 열고 “인신매매 가해자들은 분쟁과 경제적 어려움, 디지털 플랫폼을 악용해 네트워크를 확장하고 있고, 피해자들은 강제노동, 성착취 및 여러 형태의 인권유린으로 고통받고 있다”며 “이런 현실에서 자유로운 국가는 없다”고 밝혔다.

한국과 일본, 유럽, 동남아시아 국가 등을 포함한 유엔 회원국 44개국은 24일(현지시간) 이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 약식 회견을 열고온라인 스캠(사기) 등 기술을 이용한 인신매매 증가에 우려를 표하고 국제 사회의 공동 대응을 촉구했다. 사진은 공동선언문 낭독하는 차지훈 주유엔 대사(가운데)와 참여국 대표들. 주유엔 한국대표부 제공

이어 “특히 우리는 온라인 스캠 및 초국가 조직범죄와의 연계 등 기술을 이용한 인신매매가 증가하고 있는 현실에 깊이 우려한다”며 “이런 범죄의 증가로 인도적 위기와 인권에 대한 우려가 심화됐고, 이에 대응하기 위한 공조가 시급한 상황”이라고 지적했다.



44개국은 “인신매매 문제에 종합적으로 대응하기 위해서는 예방, 처벌, 보호, 공조가 필요하고 여기에는 대중의 인식 강화, 피해자 식별, 법 집행 강화, 생존자 역량 강화, 사법 접근 및 구제 보장 등이 포함된다”며 “정부, 민간, 시민사회를 포함하는 지역적 및 전 세계적 협력이 중요하다”고 역설했다.



이날 회견에서 공동선언문은 차지훈 주유엔 대사가 44개국을 대표해 낭독했다. 이날 회견 및 공동선언문 작성은 한국 정부가 주도해 이뤄진 것이라고 주유엔 한국대표부는 전했다.



유엔총회는 2010년 채택된 인신매매 대응을 위한 글로벌 행동계획 이행 점검을 위해 2013년부터 4년마다 고위급 회의를 열고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지