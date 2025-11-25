김진태 강원지사, 여야 원내대표 만나 ‘강원특별법’ 신속 통과 요청

강원도는 전북도와 함께 24일 양당 원내대표를 만나 강원·전북특별법 일부개정안의 정기국회 내 조속한 통과를 요청하는 공동 서한문을 전달했다고 밝혔다.

이번 공동 서한문은 지난해 전북·강원특별법 개정안이 국회 행정안전위원회에 상정되었으나 법안소위에서 단 한 차례의 논의도 이뤄지지 않은 상황에 대한 양 도의 깊은 우려를 전달하기 위한 것이다.

김진태 강원도지사가 24일 국회를 방문, 김병기 더불어민주당 원내대표(사진 왼쪽)와 송언석 국민의힘 원내대표를 차례로 만나 강원특별법 개정안 건의 서한문을 전달했다. 강원도 제공

서한문은 김진태 강원도지사와 김관영 전북도지사가 함께 서명해 제출했다. 이미 정부 부처와 협의를 마친 무쟁점 개정안으로서 국회에서 더 이상 지체할 이유가 없다는 점을 강조했다.

강원과 전북은 각각 2023년, 2024년에 여야 협치를 통해 출범한 특별자치도다. 양 도의 혁신과 성장을 이루기 위한 제도적 기반 강화를 위해 특별법 개정이 절실한 상황이다.

김진태 지사는 “강원특별법 3차 개정안이 발의된 지 15개월이 지났는데도 단 한 번도 국회 심사가 진행되지 못했다”며 “절박한 심정에 전북도와 함께 서한문을 작성해 전달하러 왔다”고 배경을 설명했다. 그러면서 “조속히 통과를 촉구한다”고 강조했다.

김병기 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 “15개월이나 상정되지 않은 것은 문제가 있다“고 공감한 뒤 ”당 위원들과 만나 어떻게든 협의해서 방법을 찾아보겠다"고 화답했다.

