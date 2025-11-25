추신수, 女야구단 구성 앞두고 '방출 후보' 발표

메이저리그 출신 전 야구선수 추신수가 국내 50번째 여성 아구단 '블랙퀸즈' 구성을 위한 입단 테스트를 진행한다.

25일 오후 10시 방송하는 채널A 예능 프로그램 '야구여왕'에선 추신수가 여성 선출 15인 선수별 등급을 발표한다.

육상 선수 김민지, 리듬체조 선수 신수지 등은 추신수를 비롯해 단장 박세리와 코치 윤석민 앞에서 야구 기량을 뽐낸다.

이후 추신수는 "선수들의 등급을 발표하겠다"며 "A등급은 바로 주전 투입, B등급은 실력 향상 후 경기 출전, C등급은 벤치행이자 방출 후보"라고 말한다.

이에 선수들은 "잔인하다"고 말한다.

이어 추신수는 선수들 등급을 부르기 시작한다. 그는 "사실상 B 마이너스인 유일한 선수가 존재한다. 벤치에 둘 정도는 아니지만 경기를 뛰기도 불안한 상태"라고 한다.

이후 그가 방출 후보인 C등급을 발표하자 선수들은 "나 자신에게 짜증난다" "앞으로 몸을 갈아서 야구 연습에 올인 해야겠다" 등 말을 한다.

이들의 열정 가득한 훈련을 보자 박세리 단장과 윤석민 코치는 "운동 선수들은 역시 다르다. 모든 것에 진심"이라고 말한다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지