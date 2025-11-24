한투운용 “제조업 쳐다도 보지 마라…미래는 테크뿐”

배재규 한국투자신탁운용 사장이 인공지능(AI) 거품론에 동요하기보다 기술주에 장기 투자해야 한다고 역설했다. 시장의 변동성을 이겨내기 위해 개별 종목보다는 상장지수펀드(ETF)를 활용하라는 조언이다.

배재규 한국투자신탁운용 대표가 24일 서울 여의도 콘래드 호텔 서울에서 열린 ‘ACE ETF 리브랜딩 3주년 기념 투자 세미나’에서 발표를 하고 있다. 한국투자신탁운용 제공

배 사장은 24일 서울 여의도에서 열린 한국투자신탁운용의 ‘ACE ETF 리브랜딩 3주년’ 기념 투자 세미나에서 연설자로 나서 “미래 성장은 제조업이 아닌 테크기업에 있다. 테크기업이 세상의 가치를 창출하고 있는 만큼 제조업은 쳐다도 보지 말아야 한다”고 밝혔다.

그는 최근 증시 화두인 AI 고점 논란이나 거품론에 대해서는 일희일비할 필요가 없다고 선을 그었다. 배 사장은 “지금이 고점인지 저점인지는 알 수도 없고 중요하지도 않다”면서 “단기 전망에 집중할 것이 아니라 장기적으로 어떤 산업이 세상을 주도할지 방향성을 고민해야 한다”고 강조했다.

그러면서 미국 주식에 투자할 때도 제조업 비중이 높은 스탠더드앤드푸어스(S&P) 지수보다는 기술주 중심의 나스닥 지수에 투자할 것을 권고했다. 그러면서 개별 종목 투자는 지양해야 한다고 덧붙였다.

배 사장은 “수익률이 아무리 높아도 변동성이 커지면 투자자는 불안감을 느껴 투자를 중단하기 쉽다”며 “변동성을 극복하는 것은 논리가 아닌 감정의 영역이기에 특히 투자 기간이 긴 젊은 투자자일수록 개별 종목보다 ETF를 통해 천천히 가더라도 확실히 부자가 되는 길을 택해야 한다”고 말했다.

이날 행사는 한국투자신탁운용이 2022년 10월 ETF 브랜드를 기존 ‘KINDEX’에서 ‘ACE’로 전면 개편한 지 3주년을 맞아 열렸다. ‘고객 전문가(A Client Expert)’라는 의미를 담은 ACE ETF는 리브랜딩 당시 순자산총액이 3조원에 불과했으나 지난달 말 기준 22조원까지 불어나며 7배 이상 성장한 것으로 나타났다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장이 24일 서울 여의도 콘래드 호텔 서울에서 열린 ‘ACE ETF 리브랜딩 3주년 기념 투자 세미나’에서 발표를 하고 있다. 한국투자신탁운용 제공

특히 반도체와 빅테크 등 기술주 중심의 상품 라인업이 성장을 견인했다. 대표 상품인 ‘ACE 글로벌반도체TOP4 Plus’는 리브랜딩 이후 수익률이 334.14%에 달한다. 이 밖에도 ‘ACE 엔비디아채권혼합’, ‘ACE 미국빅테크TOP7 Plus’ 등이 상장 이후 100% 넘는 수익률을 기록 중이다. 이런 성과에 힘입어 ACE ETF의 개인투자자 비중은 42%로 업계 1위를 기록하고 있다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “1, 2위가 고착화된 ETF 시장에서 ACE 브랜드는 업계에 새로운 활력을 불어넣고 투자자에게 더 넓은 선택지를 제공했다”며 “단기 변동성보다는 구조적 성장을 믿고 미래를 바꿀 산업에 꾸준히 투자할 수 있는 상품을 지속해서 선보이겠다”고 말했다.

