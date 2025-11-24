인천공항, 대한항공 전문 정비시설 투자 유치

2029년까지 인천공항 첨단복합항공단지에 대한항공 중정비 전문 정비시설이 들어선다.

인천국제공항공사는 24일 그랜드 하얏트 인천에서 대한항공과 ‘인천공항 첨단복합항공단지 신규 항공기 정비시설 투자유치에 관한 실시협약’을 체결했다.

대한항공 정비시설 조감도. 대한항공 제공

이날 협약에 따라 대한항공은 2029년 내 운영개시를 목표로 인천공항 첨단복합항공단지 내 약 7만㎡ 부지에 항공기 정비를 위한 격납고를 구축할 계획이다.

격납고의 시설규모는 광동체(WB) 항공기 2대 및 협동체(NB) 항공기 1대를 동시정비 할 수 있는 2.5베이(Bay) 규모다. 이에 따라 통합 대한항공의 자사 및 계열사 항공기를 포함해 타 항공사의 중정비 수요도 충당이 가능할 것으로 기대된다.

신규 격납고 시설의 본격운영 이후 공사는 대한항공과 협력해 일반인을 대상으로 한 시설 견학,체험 등 항공 MRO 산업에 대한 관심과 이해도 증진을 위한 다양한 프로그램을 추진할 계획이다.

공사는 이번 투자유치를 통해 인천공항의 항공기 MRO 단지인 첨단복합항공단지가 한층 활성화되고, 이를 바탕으로 글로벌 MRO 기업의 투자유치 기반도 한층 더 강화될 것으로 기대하고 있다.

또 대한항공 등이 보유한 대규모 중정비 물량을 국내에서 충당하게 됨에 따라 신규 일자리 창출 등 국가경제 활성화에 기여할 전망이다.

24일 그랜드 하얏트 인천에서 열린 ‘인천공항 첨단복합항공단지 신규 항공기 정비시설 투자 유치에 관한 실시협약 체결식’에서 인천국제공항공사 이학재 사장(왼쪽 세 번째)과 대한항공 우기홍 부회장(왼쪽 다섯 번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

인천국제공항공사는 ‘세계 최고수준의 원스탑 MRO 서비스 클러스터 조성’을 목표로, 첨단복합항공단지를 조성해 세계적인 MRO 관련기업의 투자를 유치하고 있다.

2023년에는 이스라엘 IAI 사의 화물기 개조시설의 투자를 유치했으며, 지난해에는 티웨이항공의 국내 최초 저비용항공사(LCC) 정비시설을 유치한데 이어 올해는 대한항공의 중정비 전문 정비시설의 투자를 유치했다.

인천공항 첨단복합항공단지는 제4활주로 북서측에 234.6만㎡ 규모(최종단계 기준)로 조성 중이며, 지난해 4월 기공식을 시작으로 IAI 사 화물기 개조시설의 가동에 맞춰 오는 12월 중 본격 운영에 들어갈 계획이다.

첨단복합항공단지의 본격 운영시 해외 항공기 정비물량의 국내 전환을 통해 약 5000개의 신규 일자리 창출이 예상되며 향후 10년간 약 10조원 규모의 생산유발효과가 창출될 것으로 기대된다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “세계 최고 수준인 인천공항의 항공 네트워크를 바탕으로 글로벌 MRO 기업의 투자유치를 적극 추진할 계획이다”며 “이를 통해 10년 내 ‘글로벌 TOP5 MRO 단지’로 도약을 추진하고, 항공기 정비수요의 국내전환을 통해 국내 항공산업 발전 및 국가경제 활성화에도 기여해 나갈 계획이다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지