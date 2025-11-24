“‘진짜 돈’ 들어있는 돈방석 앉으세요”…조폐공사 화폐 굿즈 출시

진짜 돈이 담긴 ‘돈방석’과 ‘돈지갑’이 출시됐다.

한국조폐공사는 이같은 화폐 굿즈 신제품을 내놨다고 24일 밝혔다.

한국조폐공사가 출시한 돈방석. 500만원 가치의 5만원권 화폐 부산물이 들어있다. 한국조폐공사 제공

돈방석에는 500원 주화를, 돈지갑에는 100원 주화 디자인을 적용했는데 돈방석 내부에는 솜과 함께 500만원 가치의 5만원권 화폐 부산물 약 100g이 들어있다. 돈지갑 내면에는 50만원 가치의 오만원권 화폐 부산물 약 10g이 들어있고 열쇠고리(키링) 형태로 제작됐다. 두 제품 모두 세탁이 가능하다.

다음 달 12일까지 국내 최대 펀딩 플랫폼인 와디즈를 통해 펀딩에 참여할 수 있고, 정상가보다 약 11％ 저렴하게 구매할 수 있다. 펀딩 종료 후에는 공사 쇼핑몰 등에서 정가에 판매될 예정이다.

조폐공사 관계자는 “화폐 굿즈 사업은 화폐를 제조할 때 발생하는 화폐 부산물을 재조명해 새로운 가치를 창출하는 의미 있는 프로젝트”라며 “앞으로도 다양한 화폐 굿즈를 만들어 순환 경제와 사회적 가치를 실현하겠다”고 말했다.

