영천시 재정 도약의 원년, 일반회계 ‘1조원 시대’ 개막

경북 영천시는 2026년도 예산안을 1조 3608억원 규모로 편성, 지난 21일 시의회에 제출했다고 24일 밝혔다.

특히 일반회계 규모는 전년 대비 472억원(4.8%) 증가한 1조280억원으로 편성하는 등 사상 처음으로 일반회계 1조 시대의 문을 열며 재정 역량의 한 단계 도약을 이뤄냈다는 평가다.

영천시청 전경. 영천시 제공

2026년 본예산안은 건전재정 기조를 유지하면서 사업의 타당성과 효과성을 원점에서 재검토해 한정된 재원을 민생안정, 취약계층 보호, 미래 대비 등에 전략적으로 배분했다.

2026년 예산안 주요사업으로는 기업·소상공인·농민 지원 등 민생경제 회복 및 안정을 위해 ▲농민수당 85억원 ▲영천사랑상품권 발행지원 47억원 ▲중소기업운전자금 이자차액보전 35억원 ▲농업근로자 기숙사 건립(금호, 고경) 22억원 ▲청년후계농 영농 정착지원 20억원 ▲로컬푸드 직매장 개설 10억원 등을 편성했다.

취약계층 보호 등 복지 강화를 위해 ▲기초연금 지원 1042억원 ▲국민기초생활 생계급여 지원 387억원 ▲영유아보육료·아동수당 등 241억원 ▲장애인 활동 및 시설지원 등 234억원 ▲국민기초생활 주거급여 73억원 ▲노인복지관 건립 30억원 등을 반영했다.

시민 안전 및 생활편의 향상을 위해 ▲재해위험지구 정비 206억원 ▲유가보조금(화물·버스·택시) 지원 80억원 ▲금호일반산업단지 조성 72억원 ▲가연성 생활폐기물 위탁 처리 65억원 ▲비수익노선 손실보조금 50억원 ▲주차장 조성 40억원 등을 편성했다.

시정 역점시책 추진 및 미래성장 동력 확보을 위해 ▲군인자녀모집형 자공고 기숙사 건립지원 121억원 ▲스타밸리 지식산업혁신센터 건립 109억원 ▲미래형 첨단복합도시 도로개설 등 80억원 ▲지역밀착형 매입임대주택사업 42억원 ▲완산상점가 주차환경 개선 20억원 ▲금호(경마공원) 역세권 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립용역 13억원 등을 반영했다.

최기문(사진) 영천시장은 “일반회계 1조원 편성을 새로운 도약과 전환의 출발점으로 삼아 미래 성장 기반을 공고히 하는 동시에, 지역 발전과 시민들의 삶을 편안하고 풍요롭게 만드는 데 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.

한편, 영천시 2026년도 예산안은 제242회 영천시의회 제2차 정례회의 심의·의결을 거쳐 내달 23일 최종 확정된다.

