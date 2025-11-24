국가공무원 ‘재택 당직’ 전면 확대한다

앞으로 집에서 당직 근무를 할 수 있게 되는 등 국가공무원 당직제도가 전면 개편된다. 1949년 공무원 당직제도가 도입된 지 76년 만의 개편이다.



인사혁신처는 24일 정부세종청사에서 브리핑을 열고 ‘국가공무원 복무규칙’ 개정안을 입법 예고한다고 밝혔다. 개정안은 관련 규정을 정비한 후 약 3개월간의 시범운영을 거쳐 내년 4월부터 전면 시행될 예정이다.

천지윤 인사혁신처 윤리복무국장이 24일 세종시 정부세종청사에서 국가공무원 당직제도, 재택 당직 확대 등 전면 개편 내용을 발표하고 있다. 뉴스1

개정안에 따르면 재택 당직이 전면 확대된다. 기존에는 사전에 인사처·행정안전부와 협의한 기관만 재택 당직제도를 운영할 수 있었지만, 앞으로 무인 전자 경비장치나 유인 경비시스템을 마련한 기관은 이 절차를 거치지 않아도 된다. 재택 당직자의 사무실 대기 시간도 2∼3시간에서 1시간으로 줄였다.



외교부·법무부처럼 24시간 상황실을 운영하는 부처도 당직 방식이 바뀐다. 이들 부처는 별도의 당직실을 따로 두지 않고 상황실에서 관련 업무를 수행할 수 있게 된다. 당직 업무가 과중한 경우 인원을 보강할 수도 있다.



여러 기관이 한 청사나 인접 건물에 모여 있는 경우에는 통합당직이 가능해진다. 지금까지는 기관별 1명 이상이 근무를 했지만, 앞으로는 여러 기관이 구성한 통합당직실에서 1∼3명이 근무할 수 있다. 예컨대 8개 기관이 입주한 정부대전청사에서 최대 3명의 근무자가 전체 기관 당직을 한꺼번에 하는 식이다. 정부는 이 과정에서 비상 연락체계를 유지해 긴급 상황이 발생해도 신속한 대응이 이뤄지도록 한다는 방침이다.



야간, 휴일에 전화 민원이 많은 부처는 인공지능(AI) 당직 민원 시스템을 도입한다. 일반 민원은 국민신문고로, 화재·범죄는 119·112 신고로 전환한다. 다만 긴급한 사항은 당직자에게 직접 연락이 될 수 있도록 운영할 방침이다. 소규모 부처는 당직 기준을 완화한다. 근무 인원이 적어 4주에 1회 이상 당직을 서야 하는 기관은 관련 의무를 면제할 수 있게 됐다. 종전에는 2주에 1회를 초과하는 경우에만 면제가 가능했다.



인사처는 정부세종청사에 있는 당직 총사령실과 서울·과천·대전청사 당직사령실을 유지해 운영 전반을 관리할 방침이다. 인사처는 이번 제도 개편으로 연간 169억~178억원의 예산을 절감하고, 약 356만 시간의 근무시간을 추가로 확보해 공무원이 본연의 업무에 더 집중할 수 있을 것으로 내다봤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지