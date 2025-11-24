레바논 때린 이스라엘, 헤즈볼라 2인자 제거

이스라엘이 23일(현지시간) 레바논 수도 베이루트를 공습해 이슬람 시아파 무장정파 헤즈볼라의 핵심 간부를 살해했다.



레바논 국영 NNA통신에 따르면 이날 오후 2시50분쯤 이스라엘군 전투기가 베이루트 남부 교외 다히예의 아파트를 공격해 5명이 숨지고 28명이 다쳤다. 다히예는 헤즈볼라의 거점으로 알려진 지역이다.

처참히 부서진 외벽 23일(현지시간) 레바논 수도 베이루트의 남쪽 교외 다히예 지역의 한 아파트에서 민방위대원들이 이스라엘 공습으로 파괴된 현장을 점검하고 있다. 이스라엘은 헤즈볼라가 철수 약속을 지키지 않고 이 지역에서 무기 밀수를 하고 있다고 주장했다. 베이루트=AP연합뉴스

이스라엘군은 이날 성명에서 “공습을 통해 헤즈볼라 참모총장인 테러리스트 하이삼 알리 타바타바이를 제거했다”고 발표했다.



타바타바이는 2016년 미국에 의해 헤즈볼라 핵심 지도자로 지목된 인물로, 현상금 500만달러(약 74억원)가 걸려 있었다. 이스라엘에 따르면 그는 헤즈볼라 정예부대인 라드완부대를 지휘했으며 지난해 이스라엘이 레바논 남부를 공습했을 때 핵심적인 역할을 맡았다. 휴전 이후에는 헤즈볼라 2인자인 참모총장에 올라 조직 재건을 이끌어 왔다.



유로뉴스는 그에 대해 “지난해 9월 사망한 이브라힘 아킬의 후계자로 여겨졌다”며 이번 공격으로 헤즈볼라 고위 지도부가 대부분 제거됐다고 전했다.



헤즈볼라도 이날 성명을 통해 타바타바이의 사망을 확인했다. 헤즈볼라는 그를 “저항의 기초를 마련한 위대한 지하드 지휘관”으로 칭하며 이번 이스라엘의 공습이 “레드라인을 넘은 것”이라고 비판했다.



이스라엘의 베이루트 공격은 지난 6월 이후 5개월 만에 이뤄진 것이다. 헤즈볼라가 팔레스타인 무장정파 하마스를 돕는다는 이유로 레바논 영토를 공습했던 이스라엘은 지난해 미국 중재로 휴전한 뒤에도 산발적인 공격을 이어가고 있다.



조제프 아운 레바논 대통령은 이날 성명에서 “이스라엘은 레바논에 대한 공격을 멈추라는 거듭된 요구에도 아랑곳하지 않고, 역내 안정을 회복하기 위한 모든 노력과 계획을 거부하고 있다”고 비판했다.

