반도체·車가 ‘효자’… 올 누적 수출액 ‘역대 최대’

올해 10월 기준 수출액이 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다. 미국 정부의 관세 부과 조치 등 대외 경제 불확실성에도 반도체와 자동차가 탄탄한 수출을 보이며 수출 증가를 이끌었다.

현대자동차 울산공장 야적장에 차량들이 출고를 기다리고 있다. 뉴시스

24일 산업통상부에 따르면 올해 1~10월 수출은 전년 동기보다 2.3% 증가한 5792억달러였다. 10월 기준 역대 최대치이고, 2022년(5770억달러) 이후 3년 만에 최대 실적을 경신했다.



반도체·자동차·선박·바이오헬스 4개 품목이 좋은 실적을 내며 전체 수출을 견인했다. 반도체는 인공지능(AI) 서버 수요 증가와 메모리 가격 상승 영향으로 수출이 늘었다.



올해 AI발 메모리 반도체 슈퍼사이클(장기 호황)에 본격적으로 들어서며 호실적을 이어가고 있다. 10월까지 수출액은 1345억달러로 전년보다 18% 증가했고, 4월부터 월별 최대 실적을 매달 새로 썼다.



주력 수출 품목인 자동차도 전년보다 수출이 1% 늘어난 596억달러로 집계됐다. 관세 여파 등으로 미국 수출은 16% 감소했지만, 유럽연합(EU)과 러시아, 카자흐스탄 등 독립국가연합(CIS)에서 수출이 각각 22%, 59% 증가했다.



선박 수출은 전년보다 34% 증가한 269억달러, 바이오·헬스는 8% 늘어난 133억달러를 기록했다.



강감찬 산업부 무역투자실장은 이날 수출동향 점검회의에서 “우리 수출이 6월부터 5개월 연속 수출 플러스를 기록한 가운데 11월에도 우상향 흐름이 지속할 것으로 기대된다”며 “미 관세 조치, 유가 하락 등 녹록지 않은 대외여건에도 불구하고 반도체·자동차를 중심으로 수출 성장세가 견조하게 이어지고 있다”고 밝혔다. 강 실장은 “연말까지 수출증가세가 이어질 수 있도록 정부는 금융·마케팅 등 가용한 모든 자원을 총동원하고, 우리 기업들이 수출 활동에 집중할 수 있도록 지속적인 소통을 통해 현장에서 제기되는 애로사항을 파악하고 해결해 나갈 것”이라고 말했다.

