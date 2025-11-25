[이코노 브리핑] 농협중앙회, 자립 어려운 농축협 합병 권고 외

농협중앙회, 자립 어려운 농축협 합병 권고

농협중앙회는 농축협 경쟁력 강화와 지속 가능한 경영기반 마련을 위해 합병을 통한 규모화 추진 방안을 마련했다고 24일 밝혔다. 농협중앙회는 경영진단 결과 자립이 어렵다고 판단되는 농축협에 합병을 권고하기로 했다. 합병을 권고 받았음에도 이를 이행하지 않는 농축협에는 중앙회 지원을 제한하는 등 강력하게 제재할 계획이다. 농협중앙회는 합병을 활성화하고, 합병 농축협의 경영을 조기 안정시키기 위해 합병 지원도 대폭 확대하기로 했다.

카카오뱅크, 대화만으로 송금 ‘AI 이체’ 출시

카카오뱅크는 24일 생성형 인공지능(AI)을 활용해 대화만으로 송금할 수 있는 ‘AI 이체’를 출시했다. 카카오뱅크 앱 또는 애플 인텔리전스 음성 명령으로 고객이 일상언어로 대화하듯 이체를 요청하면 AI가 이를 대신 처리해 주는 서비스로, 국내 금융권 최초다. 최근 이체 내역이 있는 대상은 이름만으로, 별명을 설정한 경우에는 ‘엄마’, ‘마미’ 등 의미가 유사한 표현으로도 이체가 가능하다. 이체 실행 전 최종 단계에서는 주요 정보에 대한 고객 인증 과정을 거친다. 카카오뱅크 입출금계좌 고객은 1회·1일 최대 200만원까지 송금할 수 있다.

우리銀, 금융권 첫 ‘AI 청약상담원’ 서비스

우리은행은 24일 금융권 최초로 생성형 인공지능(AI) 기술을 청약 상담에 적용한 ‘AI 청약상담원’ 서비스를 출시했다. 모바일 앱 ‘우리WON뱅킹’의 AI 챗봇 메뉴에서 이용할 수 있는 이 서비스는 고객의 주택 청약 관련 질문에 답변할 수 있으며, 예상 청약 가점·순위 계산, 맞춤형 청약 공고 추천 등의 기능을 제공한다. 앞서 우리은행은 AI 예·적금상담원과 대출상담원도 선보였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지