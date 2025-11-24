“먹어도 된다며!”…AI 믿고 독버섯 먹었다가 ‘죽을 뻔’

일본에서 70대 남성이 인공지능(AI)의 판단을 믿고 산에서 채취한 버섯을 섭취했다가 응급실에 실려가는 사고가 발생했다.

MBS뉴스 등 현지 매체는 22일(현지시간) 와카야마현에 거주하는 A(70대)씨의 사연을 보도했다.

A씨가 먹은 달빛버섯. 표고버섯이나 느타리버섯과 외형이 비슷한 독버섯이다. 일본 MBS뉴스 캡처

A씨는 이달 초 나라현 시모키타야무라 산속에서 버섯을 직접 채취했다. 그는 해당 버섯의 식용 여부를 확인하기 위해 식물원 등에 문의했으나 연락이 닿지 않자, 버섯 사진을 촬영해 AI에게 물었다. AI는 “표고버섯이나 느타리버섯으로 보인다”며 먹을 수 있다고 답했다.

AI의 답변을 신뢰한 A씨는 버섯을 구워 섭취했다. 그러나 약 30분 후 구토 증상이 나타나 병원으로 이송됐고, 생명에는 지장이 없는 상태로 알려졌다.

와카야마시와 와카야마현 자연박물관이 조사한 결과 A씨가 먹은 버섯은 ‘달빛버섯’으로 확인됐다. 달빛버섯은 가열해도 독성이 남으며, 표고버섯이나 느타리버섯과 외형이 비슷해 매년 중독 사고가 발생하는 독버섯이다. 주름 밑 부분에 융기대가 있고, 살 내부에 검은 얼룩이 있는 것이 특징이다.

와카야마시 생활보건과는 “AI나 도감만으로 식용 여부를 판단하는 것은 매우 위험하다”며 “식용 버섯인지 확신할 수 없는 경우에는 채취하지 말고, 먹거나 판매하지도 말아야 하며 타인에게도 제공하지 말라”고 당부했다.

