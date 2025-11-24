제주 우도서 60대 몰던 승합차 돌진…3명 사망·10명 중경상

제주 우도에서 60대 운전자가 몰던 승합차가 도항선 대합실을 향해 돌진해 다수의 관광객이 죽거나 다치는 사고가 발생했다.

제주동부경찰서와 제주도소방안전본부 등에 따르면 24일 오후 2시 47분께 제주시 우도면 천진항에 도착한 도항선에서 나온 60대 A씨의 승합차가 갑자기 빠른 속도로 약 150ｍ를 질주해 대합실 옆에 있는 대형 도로표지판 기둥을 들이받았다.

24일 제주시 우도 천진항 인근에서 승합차 돌진 사고가 발생해 경찰과 소방당국이 부상자 구조 및 수습에 나서고 있다.

이 사고로 승합차에 타고 있던 60대 여성 1명과 길을 걷던 70대 남성 1명, 60대 남성 1명 등 3명이 크게 다쳐 심정지 상태로 소방헬기와 닥터헬기에 실려 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다.

또 운전자 등 10명이 중경상을 입어 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌다.

사고가 난 승합차에는 운전자를 포함해 모두 6명이 타고 있었으며, 피해자는 대부분 내국인 관광객인 것으로 파악됐다.

목격자에 따르면 승합차는 도항선에서 나와 좌회전한 뒤 곧바로 빠른 속도로 직진하며 도로를 걷고 있던 사람들을 치고 대합실 옆 도로표지판 기둥을 들이받은 후에야 멈춘 것으로 알려졌다.

제주도소방안전부는 소방헬기와 119구급대를 급파해 현장을 수습했으며, 경찰은 급발진 여부 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지