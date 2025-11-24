점주들이 “살펴봐달라” 호소…명륜진사갈비 ‘불법 대부’ 논란에 탄원서 제출

명륜진사갈비 로고. 명륜진사갈비 제공

프랜차이즈 명륜진사갈비 가맹본부 ‘명륜당’ 대표의 고금리 불법 대출 의혹에 따른 검찰 송치에 명륜진사갈비 가맹점협의회가 서울시 민생사법경찰국 등에 탄원서를 제출했다.

24일 외식업계에 따르면 명륜진사갈비 가맹점주 500여명으로 구성된 협의회는 탄원서에서 “한 번 더 사안을 올바르게 살펴봐 주시기를 부탁한다”고 밝혔다. 단체는 “최근 일부 언론의 대부업 관련 의혹 제기는 가맹점주들의 명예를 훼손하고 생계까지 위협하고 있다”며 “근거 없는 비난과 왜곡된 보도로 지난 6년간 점주들과 본사가 함께 만든 상생의 노력과 생업이 흔들리고 있다”고 토로했다.

앞서 서울시 민생사법경찰국은 지난해 9월말부터 가맹점주 대상 고금리 대출 의혹이 제기된 명륜당 대표를 대부업법 위반으로 관할 검찰청에 지난 14일 송치했다고 전날 밝혔다. 지방자치단체의 불법대부업 혐의 가맹본부 대표 검찰 송치는 처음이다.

은행에서 연 3% 후반~4% 초반 저금리로 약 790억원의 운영자금과 시설자금을 대여받은 가맹본부가 자회사인 육류 도소매업체 A사에 연 4.6%로 791억5000만원을 대여했고, A사는 다시 가맹본부와 특수 관계에 있는 12개 대부업체에 연 4.6%로 801억1000만원을 추가 대여했다.

이들 12개 대부업체가 2021년 11월부터 2023년 12월까지 연 12~15% 고금리로 총 831억3600만원을 대부해 부당이익을 취했다는 게 민생사법경찰국의 판단이다. 가맹본부는 이러한 방식으로 대출상환금 99억원, 이자 56억원 등 총 155억원에 달하는 금액을 수취했다.

산업은행에서 대출받은 돈 등으로 가맹점주 대상 고리대금업을 했다는 의혹에 명륜당은 “합법 절차에 따라 지자체에 정식 등록 후 법정 최고 이자율을 준수했다”며 “이익을 목적으로 한 사업이 아닌 예비 창업자들의 자금 부족 해소를 위한 창업 지원 장치”라고 해명한 터다.

협의회는 자영업자 특성상 대출이 현실적으로 쉽지 않은 제1금융권과 고금리의 제2금융권 사이에서 어려움을 겪어왔다고 강조했다. 이러한 상황에서 안내받은 금융 지원은 창업 기회를 부여한 제도적 지원이었다면서다. 특히 “저축은행이나 캐피털 등 제2금융권에서 연 16~18% 금리로 자금을 조달해야 했는데, 당시 제공받은 금융 지원은 상대적으로 금리가 낮아 현실적인 대안이었다”고도 덧붙였다.

단체는 계속해서 “대출 여부와 상환 방식은 점주들의 자율 결정으로 이뤄졌고 매장 상황에 맞춰 부담을 조절할 수 있는 합리적 구조로 진행됐다”고 설명했다. 이들은 탄원서 제출 후에도 필요하면 일부 인원으로 구성한 대표단이 관계 당국을 찾아 점주의 목소리를 전달할 것으로 알려졌다.

