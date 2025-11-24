‘올리브영, 다이소’ 이어 외국인들의 성지된 이곳

아트박스 부산대점 외관. 아트박스 인스타그램

올리브영과 다이소를 이어 새롭게 ‘K관광명소’로 떠오르는 곳이 있다. 캐리어를 끄는 외국인들이 꼭 방문한다는 이곳, 바로 ‘아트박스’이다. 요즘 외국인에게 한국 방문 시 꼭 들려야 하는 장소 ‘올다아무’라고 불릴만큼 아트박스는 인기 장소로 불리고 있다.

최근 아트박스에 가면 한국인보다 외국인을 더 많이 볼 수 있다고 한다. 아트박스는 어떻게 외국인에게 사랑받는 관광명소가 됐을까?

가장 큰 요인은 달라진 외국인들의 쇼핑 방식이다. 머니인사이드는 ‘외국인들이 과거 명품과 고가 제품을 구매하는데 집중했지만, 지금 한국을 찾는 젊은 여행객(특히 중국, 대만, 베트남, 일본)은 명품 로고 제품보다 웹툰과 드라마 등 K콘텐츠를 접하고 느낀 ‘한국인 일상 경험’을 더 가치있게 판단한다’고 분석했다. 한국 일상은 로컬 맛집, 골목 등 한국인의 삶에서 자주 소비하는 것들을 의미한다.

명절을 맞이해 나온 한국 스타일 제품. 아트박스 인스타그램

판매 제품도 눈길을 끈다. 아트박스는 단순 문구점을 넘어서 한국 감성 굿즈를 판매했다. 한국 전통 문양, 민속 요소를 넣은 스티커 팩과 국내에서 트랜드인 다이어리로 제품을 구성했다. 또 헬로키티 접이식 부채처럼 작고 귀여운 굿즈를 만들어 방문객의 마음을 녹였다.

아트박스는 ‘경험’을 할 수 있는 공간으로 외국인들의 마음을 훔쳤다. 사진인화 및 뽑기 기계를 배치해 단순히 물건을 사고 파는 장소가 아닌 K콘텐츠에서 접한 한국인의 경험을 살 수 있게 설계했다.

관광 명소가 되면서 매출도 급격히 성장했다. 금융감독원에 따르면 아트박스는 2022년 1849억 원이었지만 2024년 2479억원을 기록했다. 같은 문구업체인 모나미는 같은 기간 1495억 원에서 1331억 원으로, 모닝글로리는 420억 원에서 407억 원으로 하락한 반면 아트박스만 상승한 것이다.

이에 따라 점포 수도 확장됐다. 2020년 점포수는 119개였지만 2025년 212개로 늘어 1주일 마다 개업하는 빠른 확장세를 보이고 있다.

아기자기한 K콘텐츠 가득한 제품 구성과 일상 경험을 가능하게 한 아트박스. K문구를 대표하는 브랜드로 자리잡을지 귀추가 주목된다.

