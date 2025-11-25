유니크바이오텍㈜, 특허 수용화 기술 적용한 ‘프리미엄 프로폴리스 리퀴드’ 공개

유니크바이오텍㈜ 제공

프로폴리스 전문기업인 유니크바이오텍㈜이 장기간의 연구 끝에 수용성 프로폴리스 신제품 ‘프리미엄 프로폴리스 리퀴드’를 새롭게 출시했다.

이번 제품은 ‘알코올 없이 수용성으로 제조하는 프로폴리스 특허 공법’을 기반으로 만들어진 것이 특징이다. 유화제나 화학첨가물 없이도 알코올을 사용하지 않고 수용화가 가능해, 기존 제품이 가진 특유의 자극적 취급감과 첨가물 사용 문제를 해결했다.

일반적으로 시중에 유통되는 프로폴리스는 알코올 비율이 높거나, 알코올 함량을 줄이는 대신 합성첨가제를 더해 수용성으로 안정화시키는 방식이 주로 사용된는 것으로 알려졌다. 유니크바이오텍 측은 자사의 제조 기술은 이러한 방식과 달리 유화제 없이 무알코올 상태로 수용화를 이루어 기능성과 안정성을 유지하면서도 목 넘김이 부드러운 것이 강점이라고 설명했다.

‘프리미엄 프로폴리스 리퀴드’는 프로폴리스 추출물, 정제수, L-아르지닌 단 세 가지 성분만으로 구성되며, 1포(10mL) 기준 플라보노이드 40mg을 제공해 식약처 권장 일일 섭취량(20~40mg)을 정확히 충족한다. 하루 한 번 섭취하는 스틱형 액상 타입으로 제작해 휴대성과 섭취 편의성도 높였다.

유니크바이오텍은 이번 제품에 무알코올 수용성 공법을 포함해 총 6건의 자체 특허 기술을 적용했으며, GMP·HACCP·ISO22000·FSSC22000 등 다양한 인증 체계를 기반으로 전 공정 품질 관리를 수행하고 있다.

무엇보다 최근 5년간 매출의 19.6%를 연구개발에 투자했으며, 익산 국가식품클러스터 내 생산 시설과 부설 연구소를 기반으로 연구부터 생산·품질 검증까지 일원화된 시스템을 구축한 점도 특징이다.

‘프리미엄 프로폴리스 리퀴드’는 유니비이 공식 온라인몰 및 주요 전문몰에서 구매 가능하다.

허용갑 대표는 “오랜 기간 프로폴리스만을 연구해 온 전문기업으로서, 이번 제품은 수용성 기술의 한 단계 도약을 의미한다”며 “한국형 수용성 프로폴리스의 새로운 기준이 될 것”이라고 전했다.

