나와 같은 ‘취업포털’ 보는 사람이 수백만명…‘여기’가 제일 많다

취업포털 잡코리아는 정규직 채용 플랫폼 애플리케이션(앱) 중에서 자사의 월간 누적 활성 이용자 수가 가장 높은 것으로 나타났다고 24일 밝혔다.

취업포털 잡코리아는 정규직 채용 플랫폼 애플리케이션(앱) 중에서 자사의 월간 누적 활성 이용자 수가 가장 높은 것으로 나타났다고 24일 밝혔다.

데이터 분석 솔루션 모바일인덱스와 함께 분석한 올해 자료에서 1~3분기 잡코리아 앱 이용자는 총 1545만여명으로 집계됐다. HR 업계의 경쟁사로 분류되는 △사람인(1439만명) △리멤버(735만명) △인크루트(117만명) △원티드(76만명) 등보다 높다.

특히 월 단위로 분석한 지표에서는 단 한 번도 타 업체에 월간 누적 활성 이용자 수 1위 자리를 내주지 않았다고 잡코리아는 전했다. 앱 신규 설치 건수에서도 1~3분기 총 219만여회로 전체 정규직 채용 플랫폼 앱 설치 건수의 50%를 넘겼고, 개인회원 수도 지난해보다 14% 높게 증가하는 등 인기를 끌었다.

잡코리아는 업계 최초로 출시한 자체 생성형 인공지능(AI) 솔루션 ‘룹(LOOP Ai)’을 필두로 최근 ‘추천 2.0’ 서비스를 고도화하며 구직자와 기업의 일자리 연결 기능을 강화한 영향 등으로 보고 있다.

잡코리아가 운영하는 아르바이트 구인·구직 포털 알바몬도 지난달까지 집계한 이용자수가 3000만명을 넘기는 등 많은 호응을 얻고 있다.

업계에서는 구직자가 신속한 정보 탐색과 즉시 지원이 가능한 모바일 채널로 더 많이 이동할 것으로 예상한다.

내년 설립 30주년을 앞둔 잡코리아는 더 많은 구직자들과 기업 간 일자리 연결을 목표로 자체 AI 에이전트 고도화와 데이터 기반 신규 서비스 론칭에 더욱 주력할 예정이다.

윤현준 잡코리아 대표이사는 “모든 채용 영역을 아우르는 AI 기반 HR테크 플랫폼 역할에 더욱 충실하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지