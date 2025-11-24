백종원, '방송 중단 선언' 영상 삭제… 남극에서 모습 드러내

백종원이 유튜브에 게재했던 '방송 중단 선언' 영상이 삭제되면서 복귀 행보를 보이고 있다. 유튜브 채널 '백종원 PAIK JONG WON' 영상 캡처

백종원이 자신의 유튜브에 게재했던 ‘방송 중단 선언’ 영상이 삭제되면서 복귀 행보를 보이고 있다는 관측이 제기됐다.

지난 5월, 백종원의 유튜브 채널 ‘백종원 PAIK JONG WON’에 공개됐던 ‘방송 중단 선언’과 사과를 담은 영상은 24일 현재 삭제된 상태다.

당시 백종원은 영상을 통해 “지금부터 저는 현재 촬영 중인 프로그램을 제외하고는 모든 방송활동을 중단하도록 하겠다”라면서 “이젠 방송인이 아닌 기업인 백종원으로서 저의 모든 열정과 온 힘을 더본코리아 성장에 집중하겠다”고 말했다.

또, “상장기업 대표로서 방송활동을 병행하는 것에 대한 우려와 함께 최근 ‘방송갑질’이라는 무서운 의혹까지 제기되고 있는 것을 잘 알고 있다”며 “이 또한 저의 잘못이다”라고 고개 숙였다.

이는 자신을 믿고 프로그램을 시청하는 시청자들과 더불어 더본코리아 주주들에게 신뢰를 주기 위한 사과와 진정성을 담은 영상으로 평가됐다.

백종원이 영상에서 언급한 ‘촬영 중인 프로그램’은 지난 3월 첫 녹화를 시작한 것으로 알려진 넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사2’로 추측된다.

하지만 백종원은 MBC 교양 리얼리티 ‘남극의 셰프’에도 지난 17일 첫 출연 하며 시청자 앞에 모습을 드러냈다.

‘남극의 셰프’는 지난해 11월 촬영을 마쳤고, 지난 4월 첫 선을 보일 예정이었으나 뉴스 특보 및 조기 대선, 이에 더해 백종원이 각종 논란에 휘말리며 방영이 무기한 연기된 바 있다.

백종원의 사과를 담은 ‘방송 중단 선언’ 영상이 유튜브에서 삭제된 것과 맞물려, 유튜브에 영상이 올라왔던 당시 촬영한 프로그램들이 방영을 시작하자 시청자들은 “자숙의 기간을 가지고 돌아온 것이 아니냐”, “이제 다시 본격적으로 방송에서 모습을 볼 수 있는 것이냐” 등 궁금증을 품고 있다.

백종원은 ‘남극의 셰프’ 뿐 아니라 다음 달 16일 넷플릭스 ‘흑백요리사2’ 공개도 앞두고 있다.

한편, MBC가 ‘남극의 셰프’ 방송 강행을 알리자 연돈볼카츠가맹점주협의회·대한가맹거래사협회·참여연대 등 더본코리아 브랜드 내 일부 가맹점주들이 전국가맹점주협의회와 함께 지난 11일 서울 마포구 MBC 사옥 앞에서 기자회견을 열고 “백종원 더본코리아 대표의 방송 복귀를 철회해달라”고 요구한 바 있다.

이에 맞서 더본코리아 점주협의회 역시 “소수 점주의 왜곡된 주장으로 3000여명의 점주가 피해를 보고 있다”면서 맞불 시위를 벌이는 등 갈등이 격화되는 양상을 보였다.

더본코리아는 이날 입장문을 통해 “백종원 대표는 이미 지난 5월, 제작 중인 방송 프로그램까지 마무리한 뒤 회사 경영과 상생에 전념하겠다고 밝히고 이를 이행 중”이라며 “이 같은 행태는 점주 권익 보호가 아닌 다른 의도를 가진 조직적인 ‘기업 죽이기’로 밖에 볼 수 없다”라고 밝혔다.

