“K-굿즈 맛집도 무신사”…팬덤 상품 특화 서비스 ‘K-커넥트’ 론칭

무신사가 K-팝을 비롯한 K-컬처 관련 상품을 한데 모아 소개하는 신규 서비스 ‘K-커넥트(K-KONNECT)’를 이달 공식 론칭했다고 24일 밝혔다.

K-커넥트는 K-팝 아티스트, 인플루언서 등 국내외 영향력 있는 인물과 협업한 패션 의류·잡화부터 굿즈, 앨범, 공연 및 전시 관람권까지 K-컬처 상품을 폭넓게 선보이는 전용 카테고리다. 서비스명에는 한국의 트렌디한 문화를 전 세계 팬들과 더욱 긴밀하게 ‘연결(Connect)’하겠다는 의미를 담았다.

무신사는 2023년 론칭한 한정 발매 서비스 ‘무신사 드롭’을 통해 패션 아이템뿐만 아니라 아티스트 굿즈, 티켓 등 희소성 있는 상품들을 선보이며 주목받았다. 또한 2024년부터는 ‘무신사 에디션’을 통해 아티스트 및 셀럽과 브랜드 협업 상품을 꾸준히 공개하며 차별화된 쇼핑 경험을 제공해왔다. 앞으로는 K-커넥트를 통해 무신사 드롭과 무신사 에디션에서 선보였던 K-콘텐츠 상품을 더욱 확대하고 온·오프라인 채널을 연계해 큐레이션을 강화할 계획이다.

K-커넥트는 패션 브랜드와 아티스트, 인플루언서가 협업한 컬렉션부터 앨범 발매까지 다양한 카테고리를 아우른다. 여기에 무신사에서만 만날 수 있는 굿즈, 포토카드 등 단독 특전이나 오프라인 팝업 스토어를 선보이며 팬들에게 특별한 가치를 제공한다.

대표적인 사례로는 지난 1일 블랙핑크의 캐릭터를 활용한 패션 아이템과 액세서리, 블랙핑크 공식 응원봉 스페셜 에디션 커스텀 키트를 발매해 큰 관심을 모았다. 특히 이달 10일까지 무신사 스토어 홍대, 강남, 무신사 스탠다드 명동, 한남, 서면(부산) 등 5개 매장에서 ‘블랙핑크 팝업 인 서울&부산’(BLACKPINK POP-UP in SEOUL&BUSAN)을 진행해 팬들의 높은 호응을 이끌었다.

또한 지난 11일에는 버추얼 보이그룹 ‘플레이브(PLAVE)’의 두 번째 싱글 앨범 ‘플뿌우(PLBBUU)’ 앨범을 무신사 드롭과 무신사 스토어 성수, 강남에서 온·오프라인 동시 발매했다. 한정판 단독 특전을 제공한 해당 앨범은 발매와 동시에 인기 상품 랭킹 1위에 올랐고, 오프라인 팝업은 오픈런 대기줄이 발생하는 등 높은 화제성을 입증했다.

무신사 관계자는 “콘텐츠 산업 전반에서 트렌디하고 하입(Hype)한 이미지를 강화하기 위해 패션 브랜드와 협업하는 사례가 늘어나고 있는데, 특히 젊은 고객층이 두터운 무신사는 협업을 전개할 수 있는 최적의 플랫폼으로 주목받고 있다”라며, “K-커넥트를 중심으로 아티스트·IP 기반 비즈니스 협업을 확대해 패션·음악·아티스트 굿즈가 결합된 새로운 K-컬처 트렌드를 이끌어 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지