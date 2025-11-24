“커다란 가방에서 악취가”…베트남서 한국인 남성 시신 발견

베트남 호찌민의 주택가에서 사망한 한국인 남성 시신이 가방에 담긴 채 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰다.
호찌민시법률신문(PLO)은 23일 오후 현지 경찰이 주택가 건물 인근에서 “커다란 가방에서 악취가 난다”는 주민들의 신고를 받고 출동해 시신을 발견했다고 보도했다.
PLO가 전한 목격자 증언에 따르면 당시 두 명의 남성이 가방을 들고 건물을 빠져나갔다. 주변에 있던 주민이 가방에서 이상한 낌새와 악취를 맡고 이들을 붙잡아 확인하려 하자, 두 남성은 가방을 버리고 택시를 타고 도주한 것으로 전해졌다.
경찰 조사 결과 발견된 시신과 도주한 2명 모두 한국인으로 밝혀졌다. 경찰은 용의자들을 붙잡아 조사 중이다.
경찰에 따르면 시신은 사망한 지 수일이 지난 상태로 부패가 시작되고 있었으며 여러 비정상적 흔적이 확인됐다.
베트남 주호찌민 한국총영사관 관계자는 “현지 경찰로부터 사망자가 한국인이라는 연락을 받았다”며 “사망자 가족에게 연락해 영사 조력을 할 예정”이라고 말했다.
