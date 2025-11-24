“커다란 가방에서 악취가”…베트남서 한국인 남성 시신 발견

베트남 호찌민의 주택가에서 사망한 한국인 남성 시신이 가방에 담긴 채 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰다.

베트남 호찌민시 경찰이 23일 오후 주택가에서 신고된 가방을 조사하고 있다. 가방에서는 한국인 남성의 시신이 발견됐으며 경찰은 용의자인 한국인 2명을 붙잡아 조사 중이다. 호찌민시법률신문 캡처

호찌민시법률신문(PLO)은 23일 오후 현지 경찰이 주택가 건물 인근에서 “커다란 가방에서 악취가 난다”는 주민들의 신고를 받고 출동해 시신을 발견했다고 보도했다.

PLO가 전한 목격자 증언에 따르면 당시 두 명의 남성이 가방을 들고 건물을 빠져나갔다. 주변에 있던 주민이 가방에서 이상한 낌새와 악취를 맡고 이들을 붙잡아 확인하려 하자, 두 남성은 가방을 버리고 택시를 타고 도주한 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 발견된 시신과 도주한 2명 모두 한국인으로 밝혀졌다. 경찰은 용의자들을 붙잡아 조사 중이다.

경찰에 따르면 시신은 사망한 지 수일이 지난 상태로 부패가 시작되고 있었으며 여러 비정상적 흔적이 확인됐다.

베트남 주호찌민 한국총영사관 관계자는 “현지 경찰로부터 사망자가 한국인이라는 연락을 받았다”며 “사망자 가족에게 연락해 영사 조력을 할 예정”이라고 말했다.

