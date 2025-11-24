김희철, '전 부인' 곽설부와 11년만에 재회

곽설부와 김희철. 김희철 SNS

가수 김희철이 전 부인과 11년만에 재회했다.

김희철은 23일 사회관계망서비스(SNS)에 ‘11년 만에 만난 곽설부. 추억의 체리오빠. 시간이 너무나도 빠르다. 우리 모두 아프지 말고 오래오래 보자’면서 곽설부와 함께 찍은 사진을 게재했다.

두 사람은 2014년 MBC Every1 ‘우리 결혼했어요-세계판 시즌2’에서 가상 부부로 출연했다. 당시 김희철은 곽설부를 위해 아침 요리를 준비하며 그를 살뜰히 챙겼고, 곽설부는 “모양은 괜찮지 않아도, 오빠가 날 위해 만든 거라 감동적이다”고 화답했다.

촬영 후 11년만에 재회한 두 사람은 여전히 다정한 모습을 보여 눈길을 끌었다.

김희철은 지난 6월 SBS ‘미운우리새끼’에서 결혼에 대한 가치관을 밝혔다. 그는 재산분할, 가족 갈들 등 현실적인 문제 앞에서 “결혼은 하지 않을거다”고 말했다.

곽설부는 2011년 데뷔한 대만 걸그룹 ‘드림걸스’ 멤버이다. 이후 ‘결혼까지 생각했어’, ‘디저트보다 달콤한’ 등 드라마에 출연하며 배우로도 활동했다.

