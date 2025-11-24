다이닝브랜즈그룹, 임직원과 혜심원 ‘사랑의 김장 나눔’ 봉사활동

bhc 치킨 등을 운영하는 종합외식기업 다이닝브랜즈그룹이 지난 21일 서울 용산구 아동복지시설 혜심원에서 ‘사랑의 김장 나눔’ 봉사활동을 진행했다고 24일 밝혔다. 다이닝브랜즈그룹 제공

bhc 치킨 등을 운영하는 종합외식기업 다이닝브랜즈그룹이 지난 21일 서울 용산구 아동복지시설 혜심원에서 ‘사랑의 김장 나눔’ 봉사활동을 진행했다고 24일 밝혔다.

다이닝브랜즈그룹의 사회공헌 슬로건 ‘맛마미아(맛을 나누고, 마음을 잇고, 미래를 아름답게!)’ 가치 실현의 취지로 본사 임직원 29명이 자발 참여해 의미를 더했다.

임직원들은 혜심원 관계자들과 함께 혜심원에서 겨우내 먹을 김치 약 400포기(800㎏)를 정성껏 담근 후 갓 담근 김치와 따뜻한 수육을 아이들과 나누는 뜻깊은 시간도 가졌다.

회사는 김치와 더불어 아이들을 위한 bhc 상품권과 ‘뿌링팝콘’, ‘뿌링클나쵸’ 등 300만원 상당의 물품도 함께 전달했다.

다이닝브랜즈그룹은 다일복지재단 ‘밥퍼나눔운동본부’ 급식 봉사, 영케어러 아동 멘토링, 대한민국 여자 럭비 국가대표팀 지원, 임직원 기부 캠페인 등 다양한 사회공헌 활동으로 ESG 경영 강화에 힘쓰고 있다.

이훈종 다이닝브랜즈그룹 ESG 위원장은 “사람과 사회의 간격을 좁히는 진정성 있는 나눔 활동을 꾸준히 이어가며 기업의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

