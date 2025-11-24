다들 그냥 ‘있던 데 사는’ 분위기… 전세 이동 꽁꽁

23일 오전 서울 송파구의 한 부동산 중개업소 앞에 전세 안내문이 붙어 있다. 뉴시스

“요즘은 새 전세 찾는 사람보다 집주인하고 재계약하는 분들이 더 많아요. 내년 1~2월 만기 물건은 지금 계약돼야 하는데 움직이는 수요가 확 줄었어요”

지난 주말 경기도 광명시 철산동의 한 공인중개사무소 대표의 말이다.

이 중개사는 “10·15대책 이후 평수 이동이나 아이 교육 때문에 다른 지역으로 옮겨야 하는 실수요자들까지 선택폭이 좁아졌다”며 “규제가 시장에 적응되기 전까지는 재계약 위주 흐름이 계속될 것 같다. 신규 전세는 한동안 조용할 것”이라고 말했다.

24일 국토교통부 실거래가 시스템의 전월세 거래신고 자료를 분석한 결과 10·15대책 이후 37일간(10월 16일~11월 21일) 체결된 서울 아파트 전월세 2만여 건 가운데 재계약 비중은 44.4%로 나타났다. 대책 전 37일간 재계약 비중(42.7%)보다 1.7%포인트 증가한 수치다.

특히 강남·용산 등 기존에 규제지역과 토지거래허가구역으로 묶였던 4개 구의 재계약 비중은 45.2%→49.2%로 상승했다. 절반 가까운 계약이 재계약으로 채워진 셈이다. 나머지 21개 구도 41.8%에서 42.7%로 재계약 비중이 높아졌다.

전세대출 규제가 한층 강화된 점이 주요 요인으로 분석된다. 대책 이후 1주택자 전세자금대출에 DSR이 적용됐고 규제지역에서 3억 원 초과 아파트를 매입하면 전세대출이 금지되면서 지역 간·평형 간 이동이 어려워졌다. 매매시장은 관망세가 짙어지고 실수요자들도 이사를 미루는 분위기다.

마포구 성산동의 한 공인중개사는 “지금 시점엔 내년 초 만기 물건이 계약되는 시기인데 신규 전세는 나와도 바로 계약이 안 되고 찾는 사람도 적다”며 “대출 규제가 세다 보니 갈아타기를 해야 하는 사람들도 움직일 수가 없다”고 말했다.

이 중개사는 “매매 거래가 줄면 전세라도 활발해야 하는데 돈줄이 막혀 재계약만 많다. 새 전세 찾는 사람은 예년보다 확실히 줄었다”고 전했다.

전월세 매물은 다시 늘어나는 추세다.

부동산 플랫폼 아실에 따르면 24일 기준 서울 아파트 전월세 매물은 4만4055건으로 대책 발표일(4만7739건)보다 8.3% 증가했다.

송파구는 4550건에서 6469건으로 42.1% 급증했고 강동구도 1624건에서 2079건으로 28.0% 증가했다. 성북·도봉·동대문·중랑 등 8개 구는 대책 이후 매물이 줄었으나 나머지 17개 구에서는 전월세 공급이 늘었다.

반면 매매 매물은 7만4044건→6만228건으로 18.7% 감소했다. 토지거래허가구역 확대로 임차인이 있는 집은 바로 팔기 어려워졌고 규제지역 주택담보대출 한도가 2억~6억 원으로 줄며 매수세가 위축됐기 때문이다. 이로 인해 매물을 거둬들이거나 전세로 돌리는 집주인도 늘었다.

전셋값 하락 조짐은 아직 없다. 한국부동산원에 따르면 10·15대책 직후 서울 아파트 전셋값은 0.12% 올랐고 10월 마지막 주에는 0.14%로 오름폭이 커졌다. 11월 들어서도 3주 연속 0.15% 상승이 이어지고 있다.

전세 보증금 인상을 월세로 전환한 계약도 늘면서 임차인의 부담이 커졌다. 국토부 실거래가 분석 결과 10·15대책 이후 임차인이 부담한 월세 평균은 111만6000원, 대책 전(108만8000원)보다 2.6% 높아졌다.

다만 만기가 임박한 전세부터 일시적으로 조정이 나타날 가능성도 있다.

성북구 돈암동의 한 공인중개사는 “대출 규제로 당장 집을 팔기 어렵다 보니 집주인들이 전세를 내놓지만 외부 수요가 줄어서 거래가 쉽게 되지 않는다”며 “12월 방학 수요가 변수인데 계약이 늦어지면 급한 집주인은 전셋값을 낮출 수도 있다”고 말했다.

