기상청 “올겨울 예년과 비슷하거나 덜 추울 듯”

기상청은 올겨울 기온이 예년과 비슷하거나 덜 추울 것이라 내다봤다.

기상청은 전 세계 기상청의 기후예측모델 결과와 대기, 해양 등 기후 현황을 종합 분석해 겨울철 ‘3개월 전망’(2025년 12월∼2026년 2월)을 발표했다.

이에 따르면 12월과 1월 기온은 평년과 비슷하고 2월은 평년보다 대체로 높을 것으로 예상됐다.

우리나라 겨울철 기온에 영향을 주는 스칸디나비아 주변 해수면 온도가 가을철 동안 평년보다 높게 유지되는 가운데 티베트 눈덮임이 평년보다 적은 상황으로, 우리나라 부근에 고기압성 순환이 강화돼 기온이 상승할 가능성이 있단 설명이다.

다만 12월과 1월은 약한 라니냐, 가을철 동부 유라시아의 많은 눈덮임, 북극해의 적은 해빙 영향으로 찬 대륙고기압이 우리나라로 확장할 때가 있어 일부 기간 기온이 크게 내려가는 등 변동성이 클 것으로 예상된다.

강수량의 경우 12월은 평년보다 대체로 적고, 1월은 평년과 비슷, 2월은 평년보다 대체로 많을 것으로 전망된다. 다만 이는 지역적 편차가 크겠다. 기상강뭄 발생 가능성은 낮다고 봤다.

12∼2월 우리나라 주변 해역 해수면 온도는 평년보다 대체로 높을 것으로 전망된다. 북태평양에서 평년보다 높은 해수면 온도가 지속되고 있는 영향 때문이다.

다만 남해의 경우 12월, 동해는 12∼1월까지 평년보다 높은 해수면 온도를 유지할 것이라 내다봤다. 북극해의 적은 해빙 등으로 찬 대륙고기압이 일시적으로 확장할 수 있어서다.

