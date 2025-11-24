20살 맞은 네이버웹툰, 조석·기자매가 참여한 기념 웹툰 공개

네이버웹툰이 한국 서비스 오픈 20주년을 맞아 특별 기념 웹툰인 ‘20주년 명작 극장’을 공개했다고 24일 밝혔다.

20주년 명작 극장. 네이버웹툰 제공

전날(23일) 업로드된 이번 기념 웹툰은 ‘마음의소리’ 조석 작가와 ‘기자매’ 작가가 참여해 지난 20년간 네이버웹툰의 대표작을 선보인다.

범배 작가는 네이버웹툰 20주년 파티의 초대장 주소가 잘못 적혀 있어 다양한 인기작 속 주인공들이 기자매의 집에 찾아오며 생기는 에피소드를 선보인다.

등장하는 작품은 범배 작가의 기자매를 비롯해 ‘이말년 서유기’, ‘가비지타임’, ‘여신강림’, ‘외모지상주의’, ‘똑 닮은 딸’, ‘유미의 세포들’, ‘스위트홈’, ‘마루는 강쥐’, ‘타인은 지옥이다’ 등 총 10개 작품이다.

에피소드별 범배 작가가 직접 그린 20주년 기념 축전과 각 작품에 대한 감상이 함께 공개될 예정이다.

이번 기념 웹툰은 범배 작가의 작품을 시작으로, 매주 월요일·화요일·금요일·일요일 한 편씩 총 22화 분량이 순차적으로 공개된다.

범배 작가는 “네이버웹툰 20주년을 함께할 수 있어 영광이다. 작품을 꾸준히 사랑해주신 독자분들께 깊이 감사드리며, 창작자들이 자유롭게 작품 활동을 펼칠 수 있는 환경을 만들어온 네이버웹툰의 노력에 감사드린다”고 말했다.

조석 작가는 네이버웹툰의 대표작들을 작가의 시선으로 재해석한 작품들을 준비했다.

조석 작가의 대표작인 마음의소리를 비롯해 ‘노블레스’, ‘치즈인더트랩’, ‘연애혁명’, ‘신의 탑’, ‘죽음에 관하여’, ‘프리드로우’, ‘패션왕’, ‘입시명문사립 정글고등학교’, ‘갓 오브 하이스쿨’, ‘선천적 얼간이들’ 등 네이버웹툰 인기작의 명장면과 인물들이 등장한다.

각 작품의 상징적인 장면들이 조석 작가 특유의 유머러스한 화풍에 위트를 더해 새롭게 구성될 예정이다.

조석 작가는 “20년 동안 네이버웹툰에서 함께해온 수많은 작품들을 떠올리니, 그 시절 독자들과 함께 울고 웃었던 기억들이 자연스럽게 되살아났다. 독자분들도 함께 즐겨주시면 좋겠다”며 소감을 전했다.

채유기 네이버웹툰 한국 서비스 부사장은 “지난 20년간 네이버웹툰을 빛내준 수많은 작품과 작가들, 그리고 웹툰을 사랑해주신 독자분들께 진심으로 감사드린다”며 “오는 12월 추가로 공개될 20주년 감사 이벤트에도 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

